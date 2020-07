Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- "Possible de ramener la situation sous contrôle" -

L'Organisation mondiale de la santé a assuré vendredi qu'il était encore possible de ramener l'épidémie sous contrôle, même si le nombre de cas a "plus que doublé ces six dernières semaines".

- Mission exploratoire en route pour Pékin -

Un épidémiologiste et un spécialiste de la santé animale de l'OMS se rendent en Chine pour une mission exploratoire visant à déterminer l'origine du nouveau coronavirus, a indiqué l'organisation, précisant que les deux experts étaient attendus ce week-end à Pékin.

- France: le cap des 30.000 morts franchi -

La France a franchi vendredi le cap des 30.000 décès liés au Covid-19. L'annonce intervient alors que l'agence sanitaire Santé publique France a relevé une "nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2" en France métropolitaine et que les autorités ont appelé à "la vigilance" face au risque d'une deuxième vague de l'épidémie.

- Plus de 556.000 morts -

La pandémie a fait au moins 556.140 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT. Plus de 12.361.580 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 133.542 décès. Suivent le Brésil avec 69.184 morts, le Royaume-Uni (44.650), l'Italie (34.938) et le Mexique (33.526).

- Kazakhstan: pas de nouveau virus mortel -

Le Kazakhstan a démenti des affirmations de l'ambassade chinoise selon laquelle un nouveau virus, plus mortel que le Covid-19, se répand dans plusieurs régions de ce gigantesque pays d'Asie centrale.

- Espèces sauvages et maladies infectieuses -

La criminalité liée aux espèces sauvages et l'exploitation non durable de la nature augmentent le risque de transmission de maladies telles que le nouveau coronavirus, causées par des agents pathogènes se propageant de l'animal à l'homme, selon un rapport d'une agence onusienne.

- USA-Chine: relations "gravement endommagées" -

La Chine "aurait pu stopper" l'épidémie et elle ne l'a "pas fait", a de nouveau accusé le président américain Donald Trump, en route pour la Floride. "Les relations avec la Chine ont été gravement endommagées".

- Trump reporte un meeting de campagne -

Donald Trump a reporté un meeting de campagne initialement prévu samedi dans une des rares régions du pays où la pandémie est en déclin, et qui avait suscité l'inquiétude au niveau local, y compris chez ses soutiens.

- Hong Kong referme ses écoles -

Hong Kong va de nouveau fermer ses écoles à partir de lundi, après une résurgence des transmissions locales de coronavirus.

- Ouverture des frontières -

La Norvège va rouvrir mercredi ses frontières aux touristes de la plupart des pays européens où le niveau d'infection est jugé "satisfaisant", et dont fait partie la France.

La Grèce a quant à elle décidé, suite à l'augmentation des cas dans les Balkans voisins et à plusieurs cas "importés", de prendre des mesures "pour les ressortissants de pays voisins arrivant par la frontière terrestre".

- La France rouvre ses stades -

En France, les stades de football, privés de match officiel depuis mars, retrouvent du public ce week-end, avec des rencontres amicales, un maximum de 5.000 spectateurs et un protocole sanitaire strict.

- Vente pour Christie's dans un format inédit -

Une vente organisée simultanément sur trois continents différents par Christie's a atteint 421 millions de dollars, signe de la bonne tenue du marché de l'art malgré la pandémie.

- Le voile au lieu du masque -

Un responsable indonésien a demandé aux femmes fonctionnaires de sa région de porter un voile sur le visage au lieu d'un masque pour se protéger du coronavirus, déclenchant la colère des défenseurs des droits des femmes.

