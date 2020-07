Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 574.000 morts

La pandémie a fait au moins 574.278 morts dans le monde pour plus de 13 millions de cas avérés, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec près de 136.113 décès. Suivent le Brésil avec 72.833 morts, le Royaume-Uni (44.968), le Mexique (35.491) et l'Italie (34.984).

- Reconfinements en Inde -

En Inde, l'Etat du Bihar (nord) reconfine à partir du 16 juillet ses 125 millions d'habitants tandis que dans le sud, les 13 millions d'habitants de Bangalore et de sa région sont à nouveau confinés depuis mardi.

Après un confinement national brutal fin mars puis une levée de la mesure début juin, les reconfinements à l'échelle locale ou régionale se multiplient en Inde pour tenter de contenir une épidémie en rapide progression.

La deuxième nation la plus peuplée de la planète compte à ce jour officiellement 23.727 décès liés au Covid pour 906.752 cas déclarés.

- Contamination intra-utérine -

Des médecins français ont rapporté le premier cas confirmé de contamination intra-utérine au Covid-19, selon une étude publiée dans la revue Nature.

De précédentes études suggéraient la possibilité d'une transmission mère-enfant avant la naissance. Mais cette étude est la première à apporter la preuve d'une telle transmission, selon Dr Daniele De Luca de l'hôpital Antoine Beclere de Clamart, auteur principal de l'étude.

- France: masque bientôt obligatoire -

La France devrait rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos, face aux signes de redémarrage de l'épidémie dans le pays.

"Je souhaite qu'on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos", a déclaré le président français Emmanuel Macron, évoquant la date du 1er août pour la mise en oeuvre de la mesure.

- Milan: semaine de la mode virtuelle -

Milan a donné le coup d'envoi de sa première semaine de la mode virtuelle pour cause de coronavirus. Après Londres et Paris, la "Fashion week" milanaise présente sous forme de lien video accessible via internet l'essentiel des rendez-vous des grandes maisons italiennes.

- New York : quarantaines renforcées -

En réponse à la progression de l'épidémie aux Etats-Unis, le gouverneur de l'Etat de New York a renforcé les mesures de quarantaine pour les visiteurs des autres Etats américains.

La liste des Etats dont les visiteurs sont contraints de s'isoler pendant 14 jours à leur arrivée dans un aéroport new-yorkais comportent désormais 22 Etats, représentant la moitié le population américaine.

- Brésil : carnaval 2021 menacé -

Les grandes écoles de samba menacent de ne pas participer au carnaval de Rio de Janeiro en février 2021 à moins qu'un vaccin contre le Covid-19 ne soit alors disponible.

Le maire de Salvador de Bahia (nord-est), ville où se déroule aussi un important carnaval, a proposé un report des carnavals dans tout le pays en avril ou en juin.

- Angola : tué à cause du confinement -

Un homme a été tué dans la capitale Luanda par la police chargée de faire respecter le couvre-feu, portant officiellement à huit le nombre de personnes abattues dans le cadre du confinement, en vigueur depuis fin mars, dans ce pays d'Afrique australe.

