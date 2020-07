Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Près de 580.000 morts

Le nouveau coronavirus a fait au moins 579.838 morts sur la planète pour plus de 13,4 millions de cas avérés, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 137.200 décès. Suivent le Brésil avec 75.366 morts, le Royaume-Uni (45.053), le Mexique (36.327) et l'Italie (34.997).

L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi mercredi le seuil des 150.000 décès dus au Covid-19, dont presque la moitié ont été enregistrés au Brésil, selon un comptage de l'AFP effectué à partir de chiffres officiels.

- Plus de 300.000 cas en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud compte désormais plus de 300.000 cas de contamination par le nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

- Licenciements chez American Airlines

La compagnie aérienne American Airlines a prévenu mercredi qu'elle pourrait congédier jusqu'à 25.000 salariés en octobre, gonflant ainsi la vague de licenciements qui devrait submerger à l'automne un secteur durement touché par l'effondrement du transport aérien depuis le début de la pandémie.

- Prière des compagnies aériennes

Les compagnies aériennes demandent "à genoux" l'aide des passagers en acceptant des avoirs plutôt que de solliciter des remboursements pour les vols annulés pendant la crise sanitaire, a déclaré le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA).

- La quarantaine de Bolsonaro se prolonge

Le président brésilien Jair Bolsonaro, 65 ans, a fait un deuxième test qui a confirmé sa contamination par le coronavirus et devait rester en quarantaine, a rapporté mercredi la télévision CNN Brasil.

- Progrès vers des vaccins

Aux Etats-Unis, le laboratoire Moderna entame le 27 juillet la phase finale de ses essais cliniques pour un vaccin.

Le groupe, qui bénéficie de 483 millions de dollars du gouvernement américain et figure parmi les tous premiers dans la course mondiale au vaccin, vient de rendre publics des résultats préliminaires prometteurs.

La Russie a annoncé avoir achevé de premiers essais cliniques d'un vaccin testé sur des humains (essentiellement des militaires russes) et qui doivent être finis d'ici à fin juillet.

- Confinements et reconfinements

L'Inde s'apprête à reconfiner 10% de sa population avec le rétablissement pour deux semaines des restrictions pour les 125 millions d'habitants de l'Etat très pauvre de Bihar (nord-est).

A Hong Kong, les bars, salles de sport et salons de coiffure ont dû être à nouveau fermés et les rassemblements de plus de quatre personnes ont été interdits.

La ville de Lérida et plusieurs communes environnantes en Catalogne (nord-est de l'Espagne) ont également été reconfinées, après un bras de fer avec la justice.

Des mesures de reconfinement partiel dans la région de Lisbonne ont été ordonnées jusqu'à fin juillet.

Au Venezuela, les six millions d'habitants de Caracas et de l'Etat voisin de Miranda sont désormais confinés.

Le département bolivien de La Paz entame jeudi une quarantaine obligatoire de quatre jours pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le comité régional des urgences.

- France: le chômage, "priorité absolue"

"La lutte contre le chômage et la préservation de l'emploi" seront "la priorité absolue des 18 prochains mois", a promis le nouveau Premier ministre Jean Castex dans sa déclaration de politique générale.

Le gouvernement s'attend à un taux de chômage supérieur à 10% fin 2020 contre 8,1% fin 2019.

- Un Banksy pro-masque effacé à Londres -

Le célèbre artiste britannique Banksy a peint des rats dans un métro de Londres afin d'encourager le port du masque mais des équipes de nettoyage les ont effacés sans savoir qu'il s'agissait d'une de ses oeuvres. "Elle a été traitée comme n'importe quel autre graffiti sur le réseau", a indiqué une source au sein de l'entreprise Transport for London (TfL).

