Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Brésil: l'épidémie a atteint un plateau -

L'épidémie a atteint un "plateau" au Brésil, deuxième pays le plus touché au monde en nombre de cas recensés, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appelant les autorités à saisir cette "opportunité pour repousser la maladie".

- UE: sommet sur la relance -

Les dirigeants de l'Union européenne ont entamé à Bruxelles des négociations difficiles sur les moyens de soutenir leurs économies, frappées par la pandémie.

- Les Barcelonais appelés à rester chez eux -

En Espagne, près de 4 millions d'habitants de l'agglomération de Barcelone ont été appelés à "rester chez eux" sauf pour des raisons de première nécessité, en raison de la hausse des cas de Covid-19.

Les autorités régionales ont aussi décidé de fermer cinémas, théâtres, discothèques, d'interdire les réunions de plus de dix personnes, les visites dans les maisons de retraite et aussi de limiter la capacité d'accueil à 50% dans les bars et restaurants.

- Israël: retour des restrictions -

Le gouvernement israélien a décidé de fermer certains lieux publics "pour éviter un confinement général".

- Un million de cas en Inde -

L'Inde, 3e nation au monde en nombre de contaminations recensées, après les Etats-Unis et le Brésil, a franchi le cap du million de cas déclarés.

- Flambée de cas à Melbourne -

Deuxième ville d'Australie, Melbourne (sud-est) a enregistré plus de 400 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis la fin mars, en dépit du reconfinement décidé il y a plus d'une semaine.

- Boris Johnson espère un retour à la normale "pour Noël" -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé les prochaines étapes du déconfinement dans son pays, disant espérer un "retour à la normale au plus tôt à partir de novembre, peut-être à temps pour Noël".

- Plus de 590.000 morts -

La pandémie a fait au moins 590.000 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 12h00 GMT.

Plus de 13,8 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 138.360 décès. Suivent le Brésil avec 76.688 morts, le Royaume-Uni (45.119), le Mexique (37.574) et l'Italie (35.017).

- Dexaméthasone -

La dexaméthasone, premier médicament à avoir prouvé qu'il pouvait sauver des malades du Covid-19, ne doit probablement pas être administrée aux patients qui sont aux stades initiaux de la maladie et n'ont pas besoin d'assistance respiratoire, selon les résultats complets d'un essai clinique.

- France: deux réformes sociales décalées -

Le nouveau Premier ministre français Jean Castex a annoncé qu'il décalait deux réformes sociales clé, celles des retraites et de l'assurance-chômage, en raison de la crise économique et sociale liée au coronavirus.

- USA: "principal risque" pour l'économie -

La résurgence de la pandémie représente "le principal risque" pour l'économie américaine qui a enregistré une contraction historique de 37% au deuxième trimestre, a prévenu le Fonds monétaire international.

- Emirates reprend ses vols vers l'Iran -

Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient basée à Dubaï, a repris ses vols depuis et à destination de l'Iran, pays le plus touché au Proche et au Moyen-Orient

- "Captain Tom" anobli par Elizabeth II -

Tom Moore, un ancien combattant centenaire ayant réalisé l'exploit de collecter quelque 33 millions de livres (36,2 millions d'euros) pour le service de santé britannique en pleine pandémie, a été fait chevalier par la reine Elizabeth II lors d'une cérémonie exceptionnelle au château de Windsor.

