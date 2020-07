Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de trois millions de cas en Europe -

Plus de 3 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés en Europe, dont plus de la moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi.

Le continent européen reste la région la plus touchée en nombre de décès: 206.714 morts. La Russie, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie sont les quatre pays du continent comptant officiellement le plus de cas sur leur territoire.

Les cas diagnostiqués ne reflètent toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, de nombreux pays n'utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage.

- Le PNUD pour un revenu minimum provisoire -

Quelque trois milliards de personnes, parmi les plus pauvres de la planète, devraient recevoir un revenu minimum provisoire pour ralentir la pandémie de coronavirus, recommande le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) dans un rapport.

Environ 199 milliards de dollars par mois pourraient "fournir un revenu minimum garanti pendant six mois aux 2,7 milliards de personnes vivant en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté dans 132 pays en développement", estime-t-il.

Il est "urgent d'adopter cette mesure" car la pandémie "se propage désormais à un rythme de plus de 1,5 million de nouveaux cas par semaine, en particulier dans les pays en développement où sept travailleurs sur dix vivent grâce aux marchés informels et ne peuvent pas gagner d'argent s'ils restent chez eux".

- Plus de 627.000 morts dans le monde -

La pandémie a fait au moins 627.307 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 15.253.270 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 143.190 décès, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Viennent ensuite le Brésil avec 82.771 morts, le Royaume-Uni (45.501 morts), le Mexique (41.190) et l'Italie (35.082).

- Afrique du sud: forte hausse des décès -

L'Afrique du Sud a enregistré une hausse de près de 60% du nombre total de décès naturels au cours des dernières semaines, laissant les spécialistes penser que le nombre de décès liés au coronavirus est en fait beaucoup plus élevé que n'indiquent les statistiques officielles.

L'Afrique du Sud est le pays le plus touché d'Afrique et figure parmi les cinq premiers au monde en termes de cas confirmés, avec 394.948 infections signalées à ce jour, dont 5.940 décès.

- Le théâtre de Shakespeare menacé -

La survie de nombreux théâtres britanniques dont le Globe de Shakespeare est menacée par la pandémie de nouveau coronavirus et l'aide trop tardive du gouvernement, alerte un rapport parlementaire publié jeudi.

Le secteur culturel est confronté à "une menace existentielle due au Covid-19 et à l'incertitude persistante qui l'accompagne", souligne ce rapport de la Commission du numérique, de la culture, des médias et du sport de la chambre des Communes.

