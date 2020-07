Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Près de 661.000 morts

La pandémie a fait près de 661.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT.

Au moins 16,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (150.447 décès) devant le Brésil (90.134), le Royaume-Uni (45.878), le Mexique (44.876) et l'Italie (35.123).

- Chute du PIB en Allemagne

Du jamais vu: le recul du PIB allemand au deuxième trimestre dévoilé jeudi devrait approcher les 10%, la pandémie ayant entraîné le pays dans sa pire récession depuis l'après-guerre, même si la reprise se profile déjà.

- Inquiétudes américaines pour l'économie

Le rythme à venir de l'économie américaine est "extraordinairement incertain", a estimé mercredi le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, qui a exhorté à des actions "à tous les niveaux pour apporter l'aide" nécessaire à une véritable reprise.

- Le président gambien en isolement

Le président gambien Adama Barrow s'est "immédiatement" mis en isolement mercredi, pour une période de deux semaines, après un test positif au nouveau coronavirus de sa vice-présidente Isatu Touray, a annoncé la présidence gambienne.

- Reconfinement au Liban

Le Liban a enregistré mercredi son plus haut nombre d'infections quotidiennes à la maladie Covid-19, avec 182 nouveaux cas recensés juste avant un reconfinement provisoire du pays à partir de jeudi.

- Confinement allégé à Lerida

Les autorités de Catalogne ont allégé mercredi les mesures de confinement dans et autour de la ville de Lerida (nord-est de l'Espagne), où 160.000 personnes avaient été appelées à rester chez elles après une flambée de contaminations au coronavirus.

- Vaccins

Le vaccin mis au point par la biotech américaine Moderna en partenariat avec les Instituts nationaux de santé (NIH) a déclenché une réponse immunitaire "robuste" et empêché la réplication du virus dans les poumons et le nez des singes, selon des résultats rendus publics mardi. Le gouvernement de Donald Trump a investi près d'un milliard de dollars pour soutenir la création de ce vaccin qui est l'un des deux testés actuellement à grande échelle.

- Les laboratoires français Sanofi et britannique GSK ont annoncé mercredi avoir conclu un accord avec le gouvernement britannique pour fournir 60 millions de doses de leur vaccin contre le Covid-19, "sous réserve de la signature d'un contrat définitif". Il pourrait être autorisé dès le premier semestre de 2021, assurent-ils, et des discussions sont en cours avec la Commission européenne pour garantir l'accès mondial à leur produit.

- La Russie espère entamer la production industrielle de deux vaccins respectivement en septembre et en octobre, a annoncé mercredi la vice-Première ministre russe, Tatiana Golikova.

- Madonna bloquée sur Instagram

Une publication de Madonna sur Instagram a été bloquée par le réseau social au motif qu'elle propageait de fausses informations sur le coronavirus, après que la superstar de la chanson eut posté un extrait d'une vidéo également retweetée par Donald Trump.

Dans cette publication partagée auprès de ses plus de 15 millions d'abonnés, Madonna affirmait qu'un vaccin efficace était disponible depuis des mois mais qu'il était gardé secret "pour laisser les riches devenir encore plus riches et les pauvres et les malades devenir encore plus malades".

