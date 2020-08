Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'épidémie sera "très longue" (OMS) -

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), réunie samedi à Genève, a prévenu que la pandémie de coronavirus allait probablement être "très longue".

"L'OMS continue d'estimer que le risque posé par le Covid-19 est très élevé", poursuit le communiqué qui souligne l'importance "d'une réponse qui doit être nationale, régionale et globale" face à la pandémie.

- Un demi-million de cas en Afrique du Sud -

L'Afrique du Sud, le pays du continent africain le plus touché par le nouveau coronavirus, a officiellement recensé plus de 500.000 cas de Covid-19, a annoncé samedi le ministre de la Santé.

L'Afrique du Sud est le cinquième pays au monde le plus touché par la pandémie en termes de cas confirmés. A elle seule, elle a enregistré plus de la moitié des cas de nouveau coronavirus sur le continent africain. Le nombre officiel de décès a dépassé les 8.150, mais il est largement sous-estimé, ont prévenu des experts.

- USA: 5e jour d'affilée avec plus de 60.000 cas -

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 60.000 nouveaux cas de coronavirus pour le cinquième jour d'affilée samedi, selon un comptage réalisé par l'Université Johns Hopkins. Il y a eu également 1.051 décès au cours de cette journée.

Les Etats-Unis, qui sont le pays le plus durement touché au monde, ont maintenant recensé plus de 4,6 millions de contaminations et 154.319 décès.

Ces nouveaux chiffres sont publiés alors que la Floride se préparait à l'arrivée de la tempête tropicale Isaias, qui devrait redevenir un ouragan à l'approche de la partie sud-est de l'Etat ravagé par le virus.

- Nouveau record de contaminations au Mexique -

Le Mexique a accusé samedi pour la deuxième journée consécutive un record de contaminations au coronavirus, avec 9.556 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, selon les chiffres du secrétariat fédéral à la Santé.

Le total de cas de contagion au Mexique atteint désormais les 434.193, et les décès sont au nombre de 47.472, dont 764 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

- Eglises et mosquées rouvrent au Nigeria -

Le gouverneur de Lagos, la capitale économique du Nigeria, a annoncé samedi que les églises et les mosquées de la ville allaient rouvrir la semaine prochaine. Lagos, la ville la plus peuplée du Nigeria, avec plus de 20 millions d'habitants, avait ordonné la fermeture des lieux de culte, des boîtes de nuit et des hôtels en mars, pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19.

Le pays a officiellement recensé 43.151 cas de contamination, dont 879 mortels, des chiffres sous-estimés, selon des experts.

- Manifestations en Israël -

Des milliers d'Israéliens sont de nouveau descendus samedi dans la rue pour réclamer la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahu, inculpé de corruption et accusé de mauvaise gestion de la pandémie de nouveau coronavirus.

Israël subit une deuxième vague de contaminations et le taux de chômage a dépassé les 20% ces derniers mois contre 3,4% en février. Le pays de neuf millions d'habitants a officiellement enregistré jusqu'à présent plus de 72.000 cas de contamination, dont 523 décès.

- Berlin: manifestation contre les mesures contraignantes -

Quelque 20.000 manifestants, selon la police, ont réclamé samedi à Berlin l'abolition des mesures contraignantes pour combattre le Covid-19, avant d'être dispersés par la police, faute de porter des masques.

Si l'Allemagne a jusqu'à présent été plutôt épargnée par la pandémie qui y a fait moins de 9.200 morts, les autorités s'alarment d'une lente reprise des infections.

- Croisière en Norvège: 36 marins positifs -

Trente-six membres d'équipage confinés sur un bateau de la compagnie norvégienne Hurtigruten, spécialiste des croisières d'expédition, ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé samedi la ville de Tromsø où le navire est amarré, une situation qui alimente les craintes d'une résurgence de l'épidémie en Norvège.

- Plus de 680.000 morts dans le monde -

La pandémie a fait plus de 680.000 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin 2019 en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi.

Plus de 17,6 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec 154.319 morts, suivis du Brésil (92.475), du Mexique (47.472), du Royaume-Uni (46.119) et de l'Inde (36.511).

