Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- "Peut-être jamais de panacée" -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti qu'il n'y aurait peut-être jamais de "panacée" contre la pandémie de Covid-19, en dépit de la course aux vaccins en cours.

- Plus de 689.000 morts -

La pandémie a fait au moins 689.758 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11H00 GMT. Plus de 18 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 10,5 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (154.860 décès). Viennent ensuite le Brésil (94.104 morts), le Mexique (47.746), le Royaume-Uni (46.201) et l'Inde (38.135).

Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (849 morts par million d'habitants), devant le Royaume-Uni (681), l'Espagne (608), l'Italie (581), le Pérou (595), la Suède (569) et le Chili (503).

- Restrictions à Melbourne et Manille -

Les commerces non essentiels vont fermer à partir de mercredi minuit à Melbourne, deuxième ville d'Australie déjà reconfinée depuis début juillet et sous couvre-feu depuis dimanche. Des centaines de cas continuent d'être détectés chaque jour dans la ville et ses environs.

Aux Philippines, plus de 27 millions de personnes, soit environ un quart de la population, vont être reconfinées à partir de mardi. Cela concerne la capitale Manille et quatre provinces environnantes, sur l'île principale de Luzon.

En France, c'est pour éviter le scénario d'un "reconfinement total" que le Premier ministre Jean Castex a appelé ses concitoyens à "ne pas baisser la garde" face à une résurgence de Covid-19. "Le virus n'est pas en vacances", a-t-il rappelé.

- Nouvelles pertes -

Les résultats d'entreprises continuent de tomber, avec des fortes pertes enregistrées par Société Générale (un milliard d'euros au 2e trimestre), par Japan Airlines (752 millions) et son compatriote Mitsubishi Heavy Industries (464 millions). Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé un bénéfice en baisse de 77% au 1er semestre.

- Vaccin russe en 2020 -

La Russie assure qu'elle sera prochainement en mesure de produire des centaines de milliers de doses de vaccin par mois et "plusieurs millions" dès le début de 2021. Selon le gouvernement, trois entreprises biomédicales seront en mesure de produire dès septembre et de manière industrielle un vaccin développé par le laboratoire de recherches Nikolaï Gamaleïa.

Mais jusqu'ici, la Russie n'a pas publié d'étude détaillée des résultats de ses essais permettant d'établir l'efficacité des produits qu'elle dit avoir développés.

- Rentrée partiellement masquée -

Les quelque 150.000 élèves de Mecklembourg-Poméranie, région du nord-est de l'Allemagne, ont repris le chemin de l'école avec l'obligation de respecter certaines règles sanitaires.

Par exemple, dans une école de Rostock, le port du masque est obligatoire dans les couloirs et les élèves sont regroupés par classes d'âge de sorte que les 6e-5e ne croisent plus les 4e-3e, notamment grâce à un décalage des heures de cours.

- Croisière confinée -

Une passagère a été testée positive sur le Paul Gauguin, un paquebot de croisière de la compagnie Ponant qui sillonne la Polynésie française, obligeant le navire à revenir à Papeete avec ses 148 passagers et 192 membres d'équipage confinés à bord.

Les passagers, qui ont tous été testés dimanche, ont pour consigne de ne pas quitter leur cabine, où sont livrés leurs repas.

