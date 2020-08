Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Etats-Unis: plus de cinq millions de cas -

Les Etats-Unis ont dépassé dimanche les cinq millions de cas confirmés de contamination au coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

La première puissance économique mondiale est de loin la plus touchée et compte le plus grand nombre de morts, plus de 162.000. Elle est suivie du Brésil où plus de 100.000 personnes ont péri.

- Près de 730.000 morts dans le monde -

La pandémie a fait près de 730.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi dimanche par l'AFP à partir de sources officielles.

Plus de 19,6 millions de cas ont été officiellement comptabilisés dans 196 pays et territoires, dont plus de 11,6 millions sont aujourd'hui considérés comme s'étant soldés par des guérisons.

- Le Venezuela prolonge l'"état d'alerte" -

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a une nouvelle fois prorogé dimanche pour 30 jours l'"état d'alerte" instauré en raison de la pandémie, qui l'autorise à prolonger la quarantaine en vigueur depuis mars.

Les chiffres officiels vénézuéliens font état de 25.805 contaminations et de 223 décès depuis l'arrivée de la pandémie. Des organisations internationales considèrent que ces chiffres sont sous-évalués.

- Accélération au Pérou -

Le Pérou a enregistré dimanche un record quotidien de 228 morts dus au coronavirus, pour un total de 21.072 décès, l'épidémie accélérant à la faveur du déconfinement partiel de la population, ont annoncé les autorités.

- Violences au Pérou -

Des indigènes furieux de la gestion gouvernementale de la pandémie de coronavirus ont attaqué un site exploité par une compagnie pétrolière canadienne en Amazonie péruvienne, où trois assaillants ont été tués lors d'affrontements avec la police, a annoncé dimanche le gouvernement.

- Le président malgache défend son remède -

Le président malgache Andry Rajoelina a défendu dimanche soir son remède, le Covid Organics (CVO, une tisane à base de plantes), affirmant que sans cette potion supposée être efficace contre le coronavirus, son pays aurait vu "des cadavres éparpillés dans la rue".

- Paris se masque -

Le port du masque en extérieur sera obligatoire dès lundi dans certaines zones très fréquentées à Paris et dans plusieurs départements limitrophes.

Des berges de la Seine aux hauteurs de Montmartre, on ne pourra en principe plus flâner à visage découvert dans les quartiers touristiques et les grandes rues commerçantes de la capitale.

La même mesure concerne de nombreuses communes des environs, puisque "tous les indicateurs montrent que le virus circule à nouveau plus activement dans la région", selon les préfectures départementales.

- Nouvelle-Zélande: 100 jours sans nouveau cas -

La Nouvelle-Zélande a atteint dimanche les cent jours sans aucune nouvelle contamination, mais les autorités sanitaires ont prévenu qu'il était hors de question de baisser la garde.

- Une "armée de contrôleurs" au Malawi -

Le Malawi a décidé de fermer bars et églises et d'imposer le port du masque dans l'espace public en raison d'une hausse "alarmante" du nombre des cas.

"Une armée de contrôleurs a été embauchée" pour faire respecter les nouvelles consignes, a souligné le ministre de la Justice Chikosa Silungwe.

- Lagos : les lieux de culte autorisés à rouvrir -

Après plus de cinq mois de silence avec la pandémie, les traditionnels chants des muezzins et les retentissants "Amen" des églises s'élèvent à nouveau au-dessus de Lagos, tentaculaire mégalopole du Nigeria.

- Le football atteint -

Le tournoi final de Ligue des champions subit ses premiers remous dus au coronavirus: l'annonce dimanche par l'Atlético Madrid de la présence de deux cas de Covid-19 en son sein laisse planer l'incertitude sur cette phase finale débutant mercredi à Lisbonne.

Au Brésil, dix joueurs de l'équipe de Goias ont appris dimanche, quelques heures avant d'affronter à huis clos le Sao Paulo FC pour le compte de la première journée du Brasileirao (Ligue 1), qu'ils avaient été testés positifs au coronavirus. Le match a été reporté.

