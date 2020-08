Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 790.000 décès -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 793.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi.

Plus de 22.734.900 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 175.245 décès. Viennent ensuite le Brésil avec 113.358 morts, le Mexique (59.106 morts), l'Inde (54.849 morts) et le Royaume-Uni (41.403 morts).

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient vendredi 252.233 décès, l'Europe 212.135.

- En finir "en moins de deux ans" -

"Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts", a affirmé le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En utilisant les "outils disponibles" et avec l'aide qu'apporteraient des vaccins, "je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe de 1918", a-t-il ajouté.

- L'OMS recommande le masque dès 12 ans -

L'Organisation mondiale de la santé "recommande le port du masque aux enfants âgés de 12 ans et plus dans les mêmes conditions que les adultes, en particulier lorsqu'ils ne peuvent garantir une distance d'au moins un mètre des autres et si la transmission est généralisée dans la zone concernée", selon un document publié vendredi.

- L'Allemagne classe Bruxelles en zone à risque -

L'Allemagne, qui avait déjà placé la province belge d'Anvers dans la catégorie des régions à risques il y a environ deux semaines, a classé la ville de Bruxelles en zone à risque en raison du nombre élevé de cas d'infections au coronavirus.

Les voyageurs en provenance de ces régions devront désormais se soumettre à un test de dépistage obligatoire à leur retour en Allemagne, et rester en quarantaine dans l'attente du résultat.

- France: plus de 4.500 nouveaux cas -

Plus de 4.500 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures, ont annoncé les autorités sanitaires.

C'est le deuxième jour consécutif, depuis mai, que la barre des 4.000 nouveaux cas sur 24 heures est franchie.

- Madrid recommande de se confiner -

Les autorités régionales de Madrid ont recommandé à la population de se confiner dans les zones les plus affectées par le coronavirus, alors que le nombre total de cas diagnostiqués en Espagne s'est accru de plus de 8.000 en 24 heures.

- Le Liban reconfiné-

Au Liban, qui affronte des taux record de contaminations et des hôpitaux débordés par les malades du Covid-19 et les blessés de la gigantesque explosion du 4 août, un reconfinement décrété par les autorités est entré en vigueur vendredi pour plus de deux semaines.

Il est assorti d'un couvre-feu quotidien de 18H00 à 06H00 locales, mais ces mesures ne concernent pas les quartiers sinistrés par l'explosion meurtrière.

- Couvre-feu dans une ville de l'Est tunisien -

Les autorités tunisiennes ont remis en place vendredi un couvre-feu de 17 heures à 5 heures du matin à El Hamma (100.000 habitants), ville de l'est de la Tunisie confrontée à une flambée de cas. Elles ont suspendu toutes les liaisons ferroviaires desservant la région.

- Dette record au Royaume-Uni -

La dette publique du Royaume-Uni a dépassé fin juillet le seuil des 2.000 milliards de livres pour la première fois, encaissant le coût des mesures d'aide à l'économie déployées ces derniers mois face à la pandémie.

La dette représentait en juillet plus de 100% du produit intérieur brut (100,5%) pour la première fois depuis 1961.

- Test en Argentine -

Un projet de vaccin contre le Covid-19 du laboratoire chinois Sinopharm sera testé en phase 3 sur des volontaires en Argentine, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Ginés Gonzalez Garcia.

