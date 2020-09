Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Berlin déclare trois régions françaises "zones à risque"

L'Allemagne a décidé de placer trois nouvelles régions françaises dans la catégorie des zones à risque après une recrudescence des cas de Covid-19, a annoncé mercredi l'agence sanitaire de référence, Robert Koch Institut.

Après l'Ile-de-France, la région de Paris, et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA, sud), les régions Occitanie (sud), Nouvelle-Aquitaine (sud-ouest), Auvergne-Rhône-Alpes (centre) ainsi que l'île de Corse, seule exception jusqu'ici en PACA, ont été classées à risque, impliquant que les touristes revenant de ces territoires seront désormais dans l'obligation de se soumettre à un test de dépistage à leur retour et de rester en quarantaine dans l'attente du résultat.

- Un livre relance les critiques sur l'attitude de Trump face au Covid-19

Le président américain Donald Trump a ouvertement revendiqué sa volonté de minimiser la menace du Covid-19 tout en reconnaissant le danger qu'il représentait, selon un nouveau livre du journaliste Bob Woodward.

- Plus de 900.000 morts

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 900.000 personnes dans le monde depuis l'apparition des premiers cas en Chine en décembre, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 21h30 GMT.

Au total, 900.052 décès ont été recensés dans le monde sur 27.711.866 cas déclarés. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus touchée avec 300.340 morts, devant l'Europe (219.616), et plus de la moitié des décès mondiaux du Covid-19 ont été enregistrés dans quatre pays : les Etats-Unis (190.727), le Brésil (128.539), l'Inde (73.890) et le Mexique (68.484).

- Sur le front des vaccins

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, partenaire industriel de l'université d'Oxford, a interrompu les essais cliniques de son vaccin expérimental après avoir détecté un éventuel effet indésirable grave chez un des participants au Royaume-Uni.

Les autorités de Moscou ont annoncé mercredi avoir commencé à tester le vaccin russe sur 40.000 habitants de la capitale, dernière étape des essais de ce vaccin annoncé en grande pompe en août. Ce "premier" vaccin contre le Covid-19 a été accueilli avec défiance par la communauté scientifique internationale, en l'absence de phase finale des essais.

Au Pérou, la phase d'essais cliniques d'un potentiel vaccin d'un laboratoire chinois a été lancé auprès de 3.000 volontaires.

Le gouverneur de Sao Paulo a assuré mercredi que les essais cliniques au Brésil d'un vaccin contre le coronavirus élaboré par le laboratoire chinois Sinovac s'étaient révélés "extrêmement positifs" et qu'une campagne d'immunisation à grande échelle pourrait débuter dès décembre.

- Nette hausse des nouveaux cas en France

Plus de 8.000 nouveaux cas nouveaux de Covid-19 ont été comptabilisés en France au cours des dernières 24 heures, un chiffre supérieur à celui des deux derniers jours, mais le nombre de patients entrés en réanimation a été moins élevé que la veille, selon les données de la Direction générale de la santé (DGS) publiés mercredi.

- France: "décisions difficiles"

Le gouvernement français "va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles" "dans les huit à dix jours maximum", a estimé mercredi le président du Conseil scientifique, qualifiant d'"inquiétant" le niveau de l'épidémie de Covid-19 dans le pays.

- Trop tôt pour parler des JO de Tokyo

Le président du Comité international olympique Thomas Bach a martelé mercredi qu'il était "trop tôt" pour lever les incertitudes sur la façon d'organiser les Jeux de Tokyo, qui dépendra notamment des progrès dans le dépistage du Covid-19 et d'éventuels vaccins.

