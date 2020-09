Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Europe : niveau alarmant de transmission -

Le niveau de transmission du Covid-19 est "alarmant" en Europe, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui s'inquiète des raccourcissements de quarantaine décidés ou envisagés dans plusieurs pays dont la France.

"Les chiffres de septembre devraient servir d'alarme" en Europe où le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux de mars et avril, selon le directeur de la branche Europe de l'OMS, Hans Kluge.

L'OMS exclut de raccourcir sa recommandation d'une quarantaine de 14 jours. "Quand on connaît l'immense impact individuel et sociétal que peut avoir une réduction, même minime, de la durée de la quarantaine (...), j'encourage les pays à suivre une procédure scientifique (...) et à explorer des options de réduction sûres", selon M. Kluge.

- Plus de 941.000 morts -

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait plus de 941.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles.

Plus de 29,9 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 196.831 morts. Viennent ensuite le Brésil (134.106), l'Inde (83.198), le Mexique (71.978) et le Royaume-Uni (41.684).

- Nouvelles restrictions en France -

Des restrictions seront décidées d'ici samedi dans les villes françaises de Lyon et Nice où le nombre de nouveaux cas est 4 fois et 3 fois supérieur à la "cote d'alerte" de 50 cas pour 100.000 habitants.

Si la situation ne s'améliore pas à Marseille et sur l'île de la Guadeloupe, le ministre de la Santé Olivier Véran envisage "la fermeture des bars" ou "l'interdiction des rassemblements publics".

Bordeaux, Marseille et la Guadeloupe interdisent déjà les rassemblements de plus de dix personnes dans les parcs ou sur les plages et ont réduit la jauge à mille personnes pour les grands événements.

Les personnels de crèche devront désormais porter un masque avec les enfants.

- Rechute du marché auto européen -

Le marché automobile européen a rechuté en août, de 18,9% sur un an, après s'être effondré de 55,1% en mars, 76,3% en avril et 52,3% en mai en raison du confinement. La baisse avait été limitée à 5,7% en juillet.

Le marché européen peine à se remettre des conséquences de la pandémie malgré les mesures de relance gouvernementales dans plusieurs grands pays, dont l'Allemagne, la France et l'Espagne.

- Nouvelle-Zélande en récession -

La Nouvelle-Zélande est entrée en récession pour la première fois en dix ans: la contraction de 12,2% du PIB au deuxième trimestre est "la plus forte" depuis que ces statistiques existent et reflète le strict confinement imposé au pays.

La Première ministre travailliste Jacinda Ardern, qui remet son mandat en jeu le 17 octobre, a rejeté les accusations de l'opposition selon lesquelles elle aurait précipité l'économie "du haut de la falaise" avec ces restrictions.

- Autriche: pas plus de 10 personnes en intérieur -

Dès lundi, les rassemblements privés en intérieur seront limités à 10 personnes en Autriche, selon le chancelier Sebastian Kurz.

"L'automne et l'hiver seront très difficiles", mais "nous nous attendons à un été normal" en 2021, a conclu le chef du gouvernement.

- Pendant ce temps à Wuhan -

La ville chinoise de Wuhan, épicentre de la pandémie, a accueilli son premier vol international depuis janvier lorsque l'aéroport avait été fermé en raison du Covid-19. Il s'agissait d'un avion sud-coréen avec à bord 60 passagers, tous masqués.

La Chine interdit toujours l'entrée de son territoire à la quasi-totalité des étrangers.

burx-rap/mw/mm