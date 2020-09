Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 984.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 984.068 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 32.298.410 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 202.827 décès. Viennent ensuite le Brésil avec 139.808 morts, l'Inde avec 92.290 morts, le Mexique avec 75.439 morts et le Royaume-Uni avec 41.902 morts.

- Madrid étend ses restrictions -

Les restrictions à la liberté de mouvement en vigueur depuis le début de la semaine dans la région de Madrid, épicentre de la pandémie en Espagne, ont été étendues à de nouvelles zones. Environ 167.000 habitants supplémentaires de la région ne pourront sortir de leur quartier à partir de lundi que pour des raisons précises comme aller travailler ou chez le médecin.

Cela porte le nombre de personnes affectées par ces restrictions dans la région à plus d'un million de personnes sur un total de 6,6 millions. Le gouvernement central a jugé ces mesures insuffisantes et appelé à les étendre à toute la capitale.

- Moscou reconfine les seniors -

La ville de Moscou, confrontée à un nouvel essor des contaminations, a demandé vendredi aux seniors de se confiner, et aux entreprises de privilégier le télétravail.

- Accélération des contaminations en Pologne -

La Pologne a annoncé vendredi un chiffre record de 1.587 nouveaux cas de coronavirus sur une période de 24 heures. Le nombre de cas signalés n'a cessé d'augmenter ces derniers jours, avec 711 cas mardi, 974 mercredi et 1.136 jeudi.

23 nouveaux décès ont porté le total dans ce pays à 2.392.

- Israël restreint les vols internationaux -

Le gouvernement israélien a annoncé de nouvelles restrictions sur les vols à l'étranger pour contrer la pandémie.

Après deux jours de rumeurs parfois contradictoires, la ministre du Transport a indiqué que l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv allait rester ouvert mais que seuls les passagers ayant acheté un billet d'avion avant vendredi 11H00 GMT pourraient partir à l'étranger.

Les Israéliens seront, eux, autorisés à entrer en Israël "sans restriction".

- France: le gouvernement défend son tour de vis -

Le tour de vis dans les mesures pour lutter contre l'épidémie doit permettre de "repousser le plus tard possible" l'ouverture de lits en réanimation supplémentaires dédiés à ces malades, pour ne pas pénaliser les autres patients en attente d'une opération ou d'une hospitalisation, a fait valoir vendredi le gouvernement français.

Le même jour, des élus de droite et de gauche et des entrepreneurs ou commerçants marseillais ont manifesté leur mécontentement face à la fermeture totale des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille, seule zone classée "en alerte maximale" avec la Guadeloupe.

A Paris les bars devront fermer à 22H00 à compter de lundi, mais les restaurants pourront continuer à fonctionner normalement.

- Latécoère supprime des emplois -

L'équipementier aéronautique Latécoère compte supprimer 475 postes en France, soit près d'un tiers de ses effectifs français, pour s'adapter à la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19.

Depuis le début de l'épidémie, le groupe, qui employait 5.200 personnes dans 13 pays fin 2019, a supprimé 35% de ses effectifs à l'étranger, soit "un peu plus de 1.000 postes".