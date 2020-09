Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Deux millions de morts ? -

Alors que le bilan de la pandémie approche du million de morts, un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé vendredi qu'il est "probable" que le nouveau coronavirus fasse deux millions de morts si tout n'est pas fait pour le combattre.

- Près de 986.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 985.707 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 18h00 GMT.

Plus de 32.298.410 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 203.571 décès. Suivent le Brésil avec 140.537 morts, l'Inde avec 92.290 morts, le Mexique avec 75.439 morts et le Royaume-Uni avec 41.902 morts.

En Argentine, la prise en compte avec retard de près de 3.500 décès survenus ces derniers mois dans la province de Buenos Aires a fait bondir le bilan national à 18.667 morts vendredi, contre 15.208 précédemment.

- Restrictions étendues en Europe -

Les restrictions à la liberté de mouvement en vigueur depuis le début de la semaine dans la région de Madrid, épicentre de la pandémie en Espagne, ont été étendues. Environ 167.000 habitants supplémentaires de la région ne pourront sortir de leur quartier à partir de lundi que pour des raisons précises comme aller travailler ou chez le médecin.

Dans Pays de Galles, il sera interdit d'entrer ou de sortir des villes de Cardiff et Swansea à partir de dimanche 18H00 et dès samedi pour Llanelli, alors qu'en Russie, Moscou a demandé aux seniors de se confiner.

- Plusieurs pays veulent un accès libre aux vaccins -

Lors de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, L'Amérique latine et l'Australie ont appelé à la solidarité des grandes puissances, via notamment un accès libre aux futurs vaccins, alors que les Etats-Unis, l'Europe et le Japon ont déjà réservé plus de la moitié des doses prévues dans un premier temps.

Dernier en date, le Canada a annoncé vendredi un accord avec le groupe suédo-britannique AstraZeneca afin de se procurer jusqu'à 20 millions de doses de leur vaccin-candidat contre le Covid-19.

- Accélération des contaminations en Pologne -

La Pologne a annoncé vendredi un chiffre record de 1.587 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Le nombre de cas signalés n'a cessé d'augmenter ces derniers jours, avec 711 cas mardi, 974 mercredi et 1.136 jeudi.

23 nouveaux décès ont porté le total dans ce pays à 2.392.

- Israël restreint les vols internationaux -

Le gouvernement israélien a annoncé de nouvelles restrictions sur les vols à l'étranger pour contrer la pandémie.

L'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv va rester ouvert mais seuls les passagers ayant acheté un billet d'avion avant vendredi 11H00 GMT pourront partir à l'étranger.

Les Israéliens seront, eux, autorisés à entrer en Israël "sans restriction".

- Le Japon va entrouvrir ses frontières -

Le Japon allègera les strictes restrictions de passage à ses frontières concernant les étrangers à partir du mois d'octobre, a annoncé le Premier ministre Yoshihide Suga.

Le pays a interdit son territoire à la plupart des étrangers cette année à cause de l'épidémie, mais négocie la reprise progressive des voyages d'affaires transfrontaliers.

- Le Pérou rouvre également ses frontières aériennes -

Après sept mois de fermeture, le Pérou va rouvrir ses frontières aériennes à compter du 5 octobre, d'abord avec le Chili, l'Espagne, les Etats-Unis et le Mexique avant d'étendre peu à peu au reste du monde. "Ces vols seront autorisés vers des destinations sûres d'un point de vue sanitaire", a toutefois précise le président péruvien Martin Vizcarra.

- France: le gouvernement défend son tour de vis -

Le tour de vis contre l'épidémie doit permettre de "repousser le plus tard possible" l'ouverture de lits en réanimation dédiés à ces malades, pour ne pas pénaliser les autres patients, a fait valoir le gouvernement français, alors que des élus, entrepreneurs et commerçants marseillais manifestait leur mécontentement face à la fermeture annoncée des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille (Sud-Est).

A Paris les bars devront fermer à 22H00 à compter de lundi, mais les restaurants pourront continuer à fonctionner normalement.

L'épidémie est toujours dans "une phase ascendante", a averti l'agence gouvernementale Santé publique France.

- Les Jeux olympiques quoi qu'il arrive -

Initialement prévus cet été, les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à fin juillet 2021 à cause de la pandémie, se tiendront, a assuré le nouveau premier ministre japonais Yoshihide Suga, qui assure que son pays est "déterminé à accueillir les Jeux comme preuve de la victoire de l'humanité sur la pandémie".