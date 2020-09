Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'ONU appelle à "un leadership responsable" -

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi à "un leadership responsable" face à la pandémie, dans un message diffusé à l'occasion du cap dépassé du million de morts.

"Maintenons la distanciation physique. Portons un masque. Lavons-nous les mains", exhorte-t-il, alors que dans plusieurs pays la colère monte contre ces mesures accusées de limiter la liberté individuelle.

- Plus d'un million de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.005.981 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 205.091 décès pour 7.150.118 cas recensés. Suivent le Brésil avec 142.058 morts, l'Inde avec 96.318 morts, le Mexique avec 76.603 morts et le Royaume-Uni avec 42.001 morts.

- Vaccins réservés pour les pays pauvres -

Cent millions de doses supplémentaires de futurs vaccins contre le Covid-19 ont été réservées pour les pays pauvres, selon l'Alliance pour les vaccins (Gavi) qui collabore avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'ancien président de la Commission européenne José Manuel Barroso va prendre la présidence de cette alliance.

- Ruée sur les tests rapides -

Le président Donald Trump a annoncé la distribution aux Etats-Unis de 150 millions de tests rapides pour détecter le coronavirus en 15 minutes, une méthode comparable aux tests de grossesse, bien plus rapide que les tests moléculaires.

Les pays les plus démunis pourront avoir accès à 120 millions de ces tests peu onéreux dans les six prochains mois, ont promis l'OMS et ses partenaires, à condition de trouver les fonds.

- Israël prévoit de prolonger son confinement -

Le reconfinement décrété en Israël jusqu'au 11 octobre sera prolongé au bout des trois semaines préalablement annoncées, a prévenu mardi le ministre de la Santé.

- Allemagne: restrictions pour fêtes et repas de famille -

L'Allemagne va limiter le nombre de participants à des fêtes dans l'espace public et privé en fonction de l'évolution des infections afin de lutter contre une recrudescence de la pandémie, a indiqué mardi la chancelière Angela Merkel.

- L'Irlande du Nord restreint l'accès aux bars -

L'Irlande du Nord a ordonné aux bars et restaurants de fermer à 23H00 à partir de mercredi, dans la foulée de mesures similaires controversées dans le reste du Royaume-Uni.

- Conséquences économiques -

L'Irlande s'attend à ce que la pandémie affecte moins son économie qu'attendu avec une baisse de son PIB de 2,5% en 2020, et non de 10,5% comme le craignait son gouvernement en avril.

Au Canada, il faudra environ deux ans à l'économie pour se remettre du double choc infligé par la pandémie et la chute des prix du pétrole, estime mardi un rapport parlementaire.

- Chômage partiel -

En Espagne, gouvernement, patronat et syndicats ont trouvé mardi un accord pour prolonger jusqu'à fin janvier le financement public des plans de chômage partiel provoqués par la pandémie.

En France, le gouvernement a annoncé mardi la prolongation du chômage partiel à 100% jusqu'à la fin de l'année pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés.

- Grèce: fin d'alerte sur un bateau de croisière -

Les autorités sanitaires grecques ont mis "fin à l'alerte" mardi sur le premier bateau de croisière à revenir en Grèce depuis le confinement, après que les résultats de trois tests effectués sur l'équipage du navire se sont avérés négatifs.

