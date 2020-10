Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Inquiétude en Europe -

L'inquiétude est vive en Europe où la propagation du coronavirus repart de plus belle, l'Allemagne, jusqu'ici plus épargnée que ses voisins, redoutant même qu'elle ne devienne "incontrôlée", tandis qu'à Madrid, une des capitales les plus touchées du continent, le gouvernement espagnol envisage d'instaurer l'état d'urgence vendredi.

En France, après Aix-Marseille et Paris, quatre autres villes, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne, vont basculer samedi matin en zone d'alerte maximale, synonyme de nouvelles restrictions sanitaires.

- Trump veut repartir en campagne -

Quelques jours après avoir quitté l'hôpital où il était soigné pour son infection au coronavirus, Donald Trump a indiqué qu'il envisageait de participer à un meeting de campagne dès samedi en Floride, un Etat-clé pour la présidentielle du 3 novembre.

Peu auparavant, son médecin avait affirmé que le président avait "globalement extrêmement bien réagi au traitement" contre le Covid-19.

- France: reconfinements locaux pas exclus -

En France, le conseil scientifique qui conseille le gouvernement n'a pas exclu vendredi la possibilité d'un reconfinement local "si nécessaire", avertissant les Français qu'il fallait se préparer à vivre avec le virus jusqu'à l'été prochain.

Son président a aussi évoqué la possibilité intermédiaire d'un couvre-feu.

La Haute autorité de santé (HAS) s'est de son côté dite "favorable" à l'utilisation des tests antigéniques de détection du nouveau coronavirus, plus rapides que le test de référence RT-PCR, dans le cadre d'opérations de dépistage ciblées (universités, Ehpad, etc.).

- Plus de 36,5 millions de cas -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.063.346 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 36,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 25,3 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 212.789 décès, suivis du Brésil (148.957 morts), de l'Inde (106.490), du Mexique (83.096) et du Royaume-Uni (42.592).

- Vaccins : la Chine officialise son partage -

La Chine a annoncé avoir adhéré au mécanisme international de fourniture de vaccins anti-Covid 19 aux pays en développement, une initiative lancée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le géant asiatique est à la pointe de la recherche sur les vaccins avec onze projets en phase d'essais cliniques sur une soixantaine en cours dans le monde. Le président Xi Jinping avait promis en mai que tout vaccin produit dans son pays serait "un bien public mondial".

- Parlement européen : retour à Strasbourg -

Le Parlement européen est "prêt" à revenir à Strasbourg lors de la prochaine session plénière prévue du 19 au 22 octobre, jugeant la situation sanitaire suffisamment bonne actuellement.

En raison de l'épidémie de coronavirus, les eurodéputés n'ont plus mis les pieds dans l'hémicycle alsacien depuis sept mois et siègent à la place à Bruxelles.

- Paris-Roubaix annulé -

L'édition 2020 de Paris-Roubaix, la "reine des classiques" cyclistes, a été annulée en raison du coronavirus, a annoncé vendredi la société organisatrice (ASO).

