Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 150.000 morts au Brésil -

Le Brésil a dépassé samedi le seuil des 150.000 morts du coronavirus, près de huit mois après l'apparition du premier cas dans ce pays, alors que le nombre de décès quotidiens continue de baisser lentement.

Avec 559 nouveaux décès enregistrés sur les dernières 24 heures, ce pays de 212 millions d'habitants déplorait officiellement samedi soir 150.198 morts liées au Covid-19, selon le dernier bilan rendu public par le ministère de la Santé. Le Brésil, qui totalise 5.082.637 cas, est le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis.

- Près de 37 millions de cas -

La pandémie a fait au moins 1.069.029 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi samedi par l'AFP.

Plus de 36,9 millions de cas de nouveau coronavirus ont été diagnostiqués.

Plus de dix millions de cas ont été officiellement recensés en Amérique latine, la région du monde la plus touchée tant en nombre de cas qu'en nombre de morts.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 214.305 décès, suivis du Brésil (150.198), de l'Inde (107.416), du Mexique (83.507) et du Royaume-Uni (42.679).

- Trump n'est plus contagieux (médecin) -

Donald Trump n'est plus contagieux, a déclaré samedi le médecin de la Maison Blanche Sean Conley, neuf jours après que le président américain a été testé positif au Covid-19.

"Ce soir, je suis heureux d'annoncer qu'en plus du fait que le président remplit tous les critères des CDC (autorités sanitaires, ndlr) pour une cessation en sécurité de l'isolement, le test Covid PCR de ce matin montre, au regard des standards actuellement reconnus, qu'il n'est plus considéré comme risquant de transmettre (le virus) à d'autres personnes", a indiqué le Dr Conley dans un communiqué.

Donald Trump a marqué samedi son retour dans la course électorale avec une allocution à la Maison Blanche devant plusieurs centaines de sympathisants.

"Je vais bien!", a lancé M. Trump au début d'une intervention d'une vingtaine de minutes au cours de laquelle il est apparu en forme.

- France: près de 27.000 cas en 24 heures -

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en France a atteint un nouveau record samedi avec près de 27.000 personnes positives en 24 heures, et le nombre de malades en réanimation a légèrement augmenté, selon des chiffres publiés par Santé Publique France.

Pendant la même période de 24 heures, 54 personnes sont mortes du Covid en France, ce qui porte le total des décès depuis le début de l'épidémie à au moins 32.684.

- France: nouvelles villes en alerte maximale -

Quatre villes de l'est et du nord de la France (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille) ont été classées samedi par les autorités "zone d'alerte maximale", synonyme de nouvelles restrictions, comme c'est déjà le cas à Paris et à Aix-Marseille, dans le sud, et en Guadeloupe.

- Restrictions en Allemagne -

Devant l'augmentation du nombre des contaminations, plusieurs grandes villes d'Allemagne, dont Berlin, Cologne et Francfort, ont imposé un couvre-feu pour le secteur de la gastronomie, ainsi qu'une restriction des contacts sociaux.

Dans la capitale, la plupart des magasins ainsi que tous les bars et restaurants fermeront entre 23h00 et 06h00, au moins jusqu'au 31 octobre.

Cologne a pris samedi une mesure similaire à Francfort, avec la fermeture des bars et restaurants et l'interdiction de la vente d'alcool à partir de 22h00.

- Espagne: Sanchez défend le bouclage -

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a défendu samedi la décision de son gouvernement de rétablir un bouclage partiel de Madrid et de municipalités voisines afin d'apporter une réponse "forte" face à l'évolution de la pandémie, malgré l’opposition des autorités régionales.

Depuis vendredi soir et pour au moins 14 jours, les habitants de la capitale et de huit localités limitrophes comme Getafe, Leganes ou Alcobendas ne peuvent quitter leur municipalité que pour se rendre chez le médecin, étudier ou travailler.

- Kim: zéro cas en Corée du Nord

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a déclaré samedi qu'il n'y avait pas un seul cas de coronavirus en Corée du Nord, lors d'un défilé militaire géant organisé pour le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs.

Aucun des participants et aucun membre du public ne portait de masque, mais il y avait moins de monde que d'habitude sur la place Kim Il Sung.

