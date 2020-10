Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 1,08 million de morts -

La pandémie a fait plus de 1,087 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi. Quelque 38,2 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 26,4 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (215.914), devant le Brésil (150.998), l'Inde (110.586), le Mexique (84.420) et le Royaume-Uni (43.018).

- Nouvelles mesures en France -

Face au regain de l'épidémie en France, le président Emmanuel Macron doit annoncer mercredi soir de nouvelles mesures contraignantes, voire des couvre-feux, qui devraient surtout toucher les grandes villes où le Covid-19 s'emballe.

"Toutes les options sont sur la table", selon l'entourage du chef de l'Etat, dont l'intervention télévisée est prévue à 19H55.

De leur côté, les grands acteurs du tourisme, des transports aériens aux voyagistes en passant par l'hôtellerie-restauration, demandent au gouvernement l'instauration de tests rapides dans les aéroports pour faciliter les voyages.

- Merkel durçit le ton -

Angela Merkel veut imposer de nouvelles restrictions en Allemagne, dont une obligation élargie du port du masque, face à la hausse continue des nouveaux cas recensés depuis plusieurs jours.

Des horaires de fermeture des bars et restaurants devraient également être imposés lorsque le taux d'incidence atteindra 35 nouvelles infections quotidiennes pour 100.000 personnes durant sept jours consécutifs, selon un projet d'accord négocié mercredi par la chancelière et les dirigeants des 16 régions allemandes et dont l'AFP s'est procuré une copie.

- "Confinement partiel" aux Pays-Bas -

Les Pays-Bas, jusque-là moins stricts que leurs voisins européens, ont instauré à partir de mercredi un "confinement partiel" comprenant notamment la fermeture des bars et des restaurants pour tenter de freiner la poussée de la pandémie.

Outre le port du masque obligatoire dans les espaces clos pour les plus de 13 ans, la vente d'alcool est désormais interdite à partir de 20H00.

- Théorie du complot et méfiance envers le vaccin -

Jusqu'à un tiers de la population de certains pays est susceptible de croire à de fausses informations et à des théories complotistes sur le Covid-19, qui ont pour effet d'augmenter la méfiance envers la vaccination, ont averti des chercheurs mercredi.

De son côté, Facebook va interdire les publicités décourageant les utilisateurs de se faire vacciner, à la lumière de la pandémie de Covid-19 qui a mis en évidence "l'importance des mesures de santé préventives".

- Surdité -

Une perte auditive soudaine et permanente, bien que rare, pourrait être liée au Covid-19 chez certaines personnes, préviennent des médecins en signalant "le premier cas" britannique dans la revue BMJ Case Reports.

Jusqu'à présent, seuls quelques autres cas associés au Covid-19 ont été signalés, et aucun au Royaume-Uni, selon ces spécialistes.

- Le pape garde ses distances -

Le pape François a évité tout contact rapproché avec les fidèles, les saluant à distance lors de son audience publique du mercredi et les appelant à la prudence pour "mettre fin à la pandémie".

"J'aimerais bien, comme je le fais d'habitude, m'approcher de vous et vous saluer, mais (...) il vaut mieux garder les distances", a déclaré le pape, qui ne porte lui-même jamais de masque lors de ses audiences publiques ou privées.

