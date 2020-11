Coronavirus : le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Moderna annonce un vaccin efficace à 94,5% -

La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé que son vaccin contre le Covid-19 était efficace à 94,5% pour réduire le risque de contracter la maladie, similaire à l'efficacité de 90% annoncée la semaine dernière par l'alliance Pfizer/BioNTech.

- Le vaccin ne suffira pas, prévient l'OMS -

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu qu'un vaccin ne suffirait pas à lui tout seul à vaincre la pandémie.

"Au départ, les quantités seront limitées et par conséquent les personnels soignants, les personnes âgées et celles à risque auront la priorité et nous espérons que cela va faire baisser le nombre de morts et permettre aux systèmes de santé de résister", a souligné l'OMS. "Mais cela laissera encore beaucoup de champ au virus pour opérer", a-t-il mis en garde, exhortant à ne pas prématurément mettre fin aux mesures qui permettent de contrôler l'expansion du Covid-19, comme les tests, la quarantaine, le suivi des cas contacts...

- France: un mieux, mais relatif -

"S'il y a des signes d'amélioration en termes d'épidémie, nous n'avons pas encore vaincu le virus", a prévenu le ministre français de la Santé Olivier Véran, exhortant ses concitoyens à "ne pas relâcher (leurs) efforts".

"Depuis 10 jours consécutifs, le nombre de nouveaux diagnostics de Covid-19 diminue, le taux de positivité des tests et le taux d'incidence baissent", au plan national "nous reprenons le contrôle sur l'épidémie", a résumé le ministre, un mois après les premiers couvre-feux suivis par un nouveau confinement le 30 octobre.

- Plus de 1,3 million de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.319.561 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 246.224 décès, devant le Brésil (165.798 morts), l'Inde (130.070 morts), le Mexique (98.542 morts) et le Royaume-Uni (51.934 morts).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par le Pérou, l'Espagne et l'Argentine.

- Boris Johnson à l'isolement -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, à l'isolement après avoir été en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus, a assuré se sentir "très bien" et "déborder d'anticorps". Il continue à travailler malgré sa quarantaine.

Sévèrement atteint par le Covid-19 il y a plusieurs mois, le chef du gouvernement avait rencontré jeudi à Downing Street un petit groupe de députés, parmi lesquels Lee Anderson, qui a par la suite été diagnostiqué positif.

- Chicago se protège -

Les habitants de Chicago, la troisième ville des Etats-Unis, sont appelés à rester chez eux à partir de lundi pour essayer d'enrayer une épidémie de Covid-19 qui progresse de façon galopante dans le pays, où la barre des 11 millions de cas a été franchie.

La maire de Chicago a recommandé à ses 2,7 millions d'administrés d'éviter les sorties sauf pour les déplacements essentiels, dont le travail et l'école, de ne recevoir aucun invité et d'annuler les traditionnelles fêtes de Thanksgiving.

- Le Premier ministre du Eswatini positif -

Le Premier ministre du royaume africain d'Eswatini, dernière monarchie absolue du continent (ex-Swaziland), a annoncé être positif au coronavirus, alors que le petit pays recense seulement 6.095 cas pour une population de 1,2 million.

burs-jba/ber/mba