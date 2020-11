Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- "Black Friday" profite du Covid

L'incertitude liée au Covid-19 plane sur le succès commercial de "Black Friday" cette année mais les Américains, ayant pu économiser sur les voyages ou les sorties, semblent se ruer sur les bonnes affaires en ligne.

Les ventes en ligne pour le Black Friday aux Etats-Unis devraient bondir de 20% à 42% par rapport à l'an passé, avec des dépenses prévues entre 8,9 et 10,6 milliards de dollars, selon les prévisions d'Adobe. La hausse devrait être de 33% pour l'ensemble de la saison des fêtes de fin d'année, selon leurs calculs.

- Allemagne: plus d'un million de cas

L'Allemagne, longtemps considérée comme un des bons élèves européens dans la gestion de la pandémie, a franchi vendredi le seuil du million de personnes testées positives, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

- Los Angeles interdit la plupart des rassemblements

Les autorités sanitaires de la ville de Los Angeles, aux Etats-Unis, ont interdit vendredi la plupart des rassemblements publics et privés, à partir de lundi et pour trois semaines, alors que la courbe des nouvelles contaminations au Covid-19 ne cesse de grimper.

- Le Pays de Galles durcit les restrictions, l'Irlande allège

Le Premier ministre gallois a annoncé un durcissement des restrictions visant les pubs et restaurants pour limiter la propagation du nouveau coronavirus avant Noël, où toute la population britannique sera autorisée à se retrouver en famille.

Le gouvernement irlandais a présenté son plan pour permettre aux Irlandais de sortir de leur deuxième confinement le 1er décembre puis de passer Noël avec leur famille, malgré la deuxième vague.

- Allègement aussi en France, en Pologne et en Argentine

Les centre commerciaux rouvrent samedi en Pologne tandis que la France rouvre les commerces non essentiels et les lieux de culte.

Le président argentin, Alberto Fernandez, a annoncé ce vendredi un allègement des restrictions dans le pays suite à une diminution du nombre de cas de Covid-19 enregistrées ces dernières semaines.

- La Russie a commencé la vaccination de ses militaires

La Russie a commencé à vacciner ses militaires contre le nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Au total, plus de 400.000 militaires doivent être vaccinés dans le cadre de cette campagne.

- L'Inde produira une partie du vaccin russe

Le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé avoir conclu un accord avec le groupe pharmaceutique indien Hetero pour la production de plus de 100 millions de doses annuelles du vaccin russe contre le coronavirus, Spoutnik V.

- Extension du couvre-feu nocturne à Chypre

La République de Chypre a annoncé l'extension d'un couvre-feu nocturne sur tout le territoire, mais les commerces resteront ouverts avant les fêtes de fin d'année.

- 1,43 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.433.378 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Plus de 60.970.250 cas ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas recensés, respectivement 264.823 et 13.079.305. Suivent le Brésil (171.971 morts), l'Inde (135.715), le Mexique (104.242) et le Royaume-Uni (57.031).

- Baisse des salaires au FC Barcelone

Le FC Barcelone est parvenu à un accord de principe avec les représentants des joueurs pour une baisse salariale de 122 M EUR cette saison, dans un contexte de crise due au coronavirus, a annoncé le club vendredi.