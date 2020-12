Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Besoins humanitaires record -

Le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record de 235 millions, une augmentation de 40% en un an, "presque entièrement due au Covid-19", selon l'ONU.

L'organisation a lancé un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars (29 milliards d'euros) pour 2021, visant à aider dans 56 pays quelque 160 millions de personnes parmi les plus vulnérables.

- Vaccin Pfizer/BioNTech: demande d'autorisation dans l'UE -

L'alliance germano-américaine Pfizer/BioNTech a déposé la demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 dans l'UE auprès de l'Agence européenne du médicament (EMA), qui s'est donné jusqu'au 29 décembre "au plus tard" pour donner, ou pas, son feu vert.

Les résultats des tests à grande échelle de ce vaccin ont montré une efficacité à 95%.

- France : vaccination grand public au 2e trimestre ? -

Le président français Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination pour le grand public démarrant "entre avril et juin", après une première vague réservée aux publics les plus fragiles.

Le Premier ministre Jean Castex a confirmé que les personnes âgées résidant en Ehpad seraient vaccinées en priorité. Cette première phase doit commencer fin décembre ou début janvier.

- Plus de 1,46 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1,46 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Plus de 63,2 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (268.103), devant le Brésil (173.120), l'Inde (137.621), le Mexique (105.940) et le Royaume-Uni (58.448).

- OCDE: perspectives "très incertaines" -

L'horizon se dégage grâce au vaccin, mais les perspectives à court terme demeurent "très incertaines" : l'OCDE a revu à la baisse sa prévision de croissance de l'économie mondiale en 2021, qui devrait rebondir de 4,2%, contre 5% prévus avant les reconfinements de l'automne.

L'Organisation de coopération et de développement économiques a également légèrement corrigé son estimation pour 2020, mais à la hausse: le PIB mondial devrait finalement se contracter de 4,2% (contre -4,5%).

- L'Irlande sort du confinement -

L'Irlande sort mardi du reconfinement de six semaines, avec la réouverture des magasins non essentiels, coiffeurs et salles de sports.

Elle avait été, le 22 octobre, le premier pays d'Europe à instaurer un second confinement national, proscrivant les rencontres entre personnes de différents foyers, tout en gardant les écoles ouvertes.

- Mise en garde au Panama -

Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a mis en garde contre l'augmentation record des contaminations au Covid-19, à la faveur de la reprise progressive de l'activité économique et alors que le pays a ordonné à ses habitants de retourner travailler.

En proportion de sa population, le Panama est le pays le plus touché en Amérique latine : environ 4% des Panaméens ont été contaminés selon les chiffres officiels.

- F1: Hamilton testé positif -

Le pilote britannique Lewis Hamilton (Mercedes) est positif au Covid-19 et sera donc forfait pour le Grand Prix de Sakhir de F1 de vendredi à dimanche à Bahreïn, ont annoncé la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et son écurie. Sa participation au dernier GP de la saison, la semaine prochaine à Abou Dhabi, est incertaine.

"Lewis est maintenant isolé", a précisé Mercedes. "Hors des symptômes légers, il est en forme et en bonne santé."

