Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Moscou vaccine -

La ville de Moscou a commencé samedi à vacciner les travailleurs sociaux, personnels médicaux et enseignants dans soixante-dix centres ouverts à travers la ville.

La Russie a été un des premiers pays à annoncer le développement d'un vaccin - baptisé Spoutnik V en référence au satellite soviétique - en août, avant même le début des essais cliniques à grande échelle.

- Près de 1.520.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.519.213 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée. Plus de 65.865.820 cas ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont les plus touchés, avec 279.008 décès. Suivent le Brésil avec 175.964 morts, l'Inde (139.700), le Mexique (108.863) et le Royaume-Uni (60.617).

- Kinshasa: 2e vague et pénurie d'oxygène -

Les hôpitaux de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, font face à une deuxième vague de cas de coronavirus et à une pénurie d'oxygène, ont alerté les autorités sanitaires.

- Koweït: élections à l'ombre du Covid -

Les Koweïtiens ont voté samedi pour élire leurs députés, un scrutin marqué par l'épidémie de Covid-19 qui a contraint les autorités à installer des bureaux de vote spéciaux pour les personnes contaminées.

Le riche Etat pétrolier d'un peu plus de quatre millions d'habitants a pris des mesures parmi les plus strictes dans le Golfe pour juguler la pandémie depuis le début de la crise au printemps.

- Portugal: allègement pendant les fêtes de fin d'année -

La deuxième vague de Covid-19 a commencé à refluer au Portugal mais les autorités ont décidé de maintenir les restrictions sanitaires en vigueur, afin de pouvoir les alléger pendant les fêtes de fin d'année, a annoncé le Premier ministre Antonio Costa.

- Le Kirghizstan rouvre ses frontières -

Le Kirghizstan a annoncé la réouverture de ses frontières aux citoyens de tous les pays arrivant par avion dans trois aéroports du pays, après des mois de fermeture en raison de la pandémie.

- Brésil: les centres commerciaux ouverts 24h/24 -

Les centres commerciaux de Rio de Janeiro resteront ouverts jour et nuit afin d'éviter les foules pour les achats de Noël en pleine seconde vague du coronavirus.

- La place Saint-Marc s'illumine pour Noël -

Désertée par les touristes pour cause de pandémie, Venise a décidé malgré tout d'endosser ses plus beaux atours et d'illuminer de manière exceptionnelle pour les fêtes de fin d'année deux de ses attractions les plus célèbres: la place Saint-Marc et le pont de Rialto surplombant le Grand Canal.

- Bethléem illumine son sapin sans public -

L'arbre de Noël de Bethléem a été exceptionnellement illuminé sans public samedi soir, en raison des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

