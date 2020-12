Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Flambée aux Etats-Unis, Giuliani positif -

Alors que les Etats-Unis viennent de traverser l'une de leurs pires semaines d'épidémie, les responsables sanitaires ont alerté sur la nécessité de respecter les gestes barrières et notamment le port du masque, au lendemain d'un nouveau meeting de Donald Trump où très peu de ses partisans en avaient.

"Le futur sera sombre ces six prochaines semaines", a déclaré l'influent ancien chef de l'Agence des médicaments, Scott Gottlieb. "Les gens doivent se protéger", a-t-il ajouté, prédisant un possible bilan de 400.000 morts fin janvier.

Donald Trump a par ailleurs annoncé dimanche que son avocat personnel Rudy Giuliani avait été testé positif au Covid-19. Ce dernier sillonne depuis un mois les Etats-Unis pour contester les résultats de la présidentielle américaine lors de réunions où il ne porte pas de masque.

- L'Italie passe la barre des 60.000 morts -

Depuis le début de la pandémie, l'Italie, premier pays européen frappé durement par la première vague du virus, a enregistré 1.728.878 cas, dont 60.078 morts, selon le bilan du ministère de la Santé.

En dépit de toutes les mesures prises par le gouvernement pour endiguer les contagions et traiter les malades, le bilan quotidien continue d'être en moyenne de 700 décès.

Les restrictions ont toutefois été assouplies dans plusieurs régions comme la Toscane (centre) ou la Campanie (sud), grâce notamment à l'allègement de la pression sur les hôpitaux et à la stabilisation de la courbe des contagions.

- Près de 1.530.000 morts dans le monde -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.528.919 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP dimanche en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 282.231 décès. Suivent le Brésil avec 176.941 morts, l'Inde (140.182), le Mexique (109.456) et le Royaume-Uni (61.014).

- "Inquiétude" en France -

La France a enregistré 11.022 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, largement au-dessus de l'objectif de 5.000 cas fixé par le gouvernement en vue d'un déconfinement.

"On a des objectifs (à atteindre) pour le 15 décembre, pour le déconfinement. On est un peu inquiets", a commenté dimanche l'infectiologue Karine Lacombe.

- Couvre-feu en Tunisie, restrictions au Danemark et en Bavière -

Le couvre-feu en vigueur en Tunisie depuis octobre a été prolongé dans tout le pays jusqu'au 31 décembre, a annoncé le ministère de la Santé.

Au Danemark, un "semi-confinement ciblé" dans les trois plus grandes villes danoises sera dévoilé lundi.

Un confinement plus strict, des couvre-feux et des fermetures partielles d'écoles entreront également en vigueur mercredi en Bavière (sud-est de l'Allemagne).

A l'inverse, le Pérou ré-autorisera à partir de lundi l'ouverture des commerces non essentiels et celle des cinémas, théâtres, gymnases et casinos.

- Royaume-Uni: début mardi de la vaccination -

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a salué le moment "historique" que représente le début mardi de la campagne de vaccination au Royaume-Uni, premier pays dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin développé par Pfizer et BioNTech et sera le premier pays occidental à entamer sa campagne de vaccination.

Selon des journaux britanniques, la reine Elizabeth II, 94 ans, et son époux, le prince Philip, 99 ans, seront vaccinés prochainement.

- Après la Russie -

Les campagnes de vaccinations ont commencé samedi en Russie. Le vaccin Spoutnik V a été inoculé à Moscou aux travailleurs sociaux, aux personnels médicaux et aux enseignants dans 70 centres ouverts dans la capitale.

- Séoul relève l'alerte sanitaire -

La Corée du Sud a relevé son alerte sanitaire à Séoul après la détection de 631 nouveaux cas dimanche, un record en neuf mois: interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, compétitions sportives à huis clos, service en salle dans les restaurants autorisés jusqu'à 21h00 et service à emporter dans les cafés.

- NBA: Portland ferme son centre d'entraînement -

La franchise NBA de Portland a fermé son centre d'entraînement après plusieurs cas de Covid-19, a déclaré dimanche l'entraîneur des Trail Blazers Neil Olshey, à deux semaines de la reprise de la saison régulière.

- St Nicolas défile en voiture

Le traditionnel défilé de Saint Nicolas s'est fait cette année en voiture dans les rues de Prague pour se conformer aux règles sanitaires.

