Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Redoubler de vigilance -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à redoubler de vigilance pendant les fêtes de fin d'année, alors que le nombre de décès hebdomadaire a bondi de 60% au cours des six dernières semaines.

- USA: vers un début de vaccination -

Le ministre américain de la Santé Alex Azar a estimé que le vaccin Pfizer/BioNTech pourrait commencer à être administré dès lundi aux Etats-Unis après l'approbation des autorités sanitaires.

- Retard pour le vaccin Sanofi/GSK -

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé que le vaccin qu'il développe avec le laboratoire britannique GSK ne serait finalement prêt que fin 2021, un revers au moment où d'autres démarrent les campagnes de vaccination.

- Plus de 1,58 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1,58 million de morts dans le monde depuis en décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Quelque 69,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 292.190 décès. Suivent le Brésil avec 179.765 morts, l'Inde (142.186), le Mexique (112.326) et le Royaume-Uni (63.082 morts).

- Particularités génétiques -

Des chercheurs ont assuré avoir identifié des particularités génétiques qui pourraient expliquer pourquoi certains patients font une forme grave de Covid-19, ce qui pourrait selon eux aboutir à mieux cibler les traitements.

- Essais cliniques communs -

Le laboratoire britannique AstraZeneca et la Russie ont annoncé des essais cliniques combinant leurs deux vaccins, une reconnaissance pour le produit russe, vanté par les autorités mais fraîchement accueilli par les Occidentaux.

- L'ONU déplore une réponse "chaotique" -

Regrettant les cavaliers seuls dans la lutte contre le Covid-19, le chef de l'ONU s'est prononcé en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité pour donner une voix aux pays émergents.

"La réponse a été désordonnée et chaotique avec des pays, des régions et même des villes en concurrence entre eux pour les biens essentiels et les travailleurs de première ligne", a déploré Antonio Guterres.

- Les Vingt-Sept sauvent le plan de relance -

Les dirigeants de l'UE ont ouvert la voie au plan de relance post-Covid, fondé sur un emprunt commun "historique", grâce à un compromis qui a permis de rallier Pologne et Hongrie.

- Suisse: restaurants et magasins ferment à 19H00 -

La Suisse, qui ne parvient pas à maîtriser l'épidémie avec des taux de contamination des plus élevés en Europe, a adopté un train de mesures incluant la fermeture des restaurants, bars et magasins à 19H00.

- Royaume-Uni: quarantaine réduite -

Les voyageurs arrivant au Royaume-Uni concernés par les mesures de quarantaine ou les citoyens "cas contact" d'une personne testée positive au Covid-19 ne devront plus s'isoler que 10 jours au lieu de 14, ont indiqué les quatre médecins en chef britanniques.

- Restrictions pour les restaurants new-yorkais -

Les restaurants de New York ne pourront plus servir des clients à l'intérieur à partir de lundi, a annoncé le gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo.

- Ouverture des stations de ski catalanes -

Les stations de ski de Catalogne (nord-est), région espagnole frontalière de la France, ont annoncé qu'elles ouvriraient lundi alors que plusieurs pays européens, dont la France, ont décidé de reporter leur ouverture en raison de la pandémie.

burx-acm/ber/thm