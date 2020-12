Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccin en simultané dans l'UE -

Les 27 Etats de l'Union européenne pourront "commencer le même jour" leurs campagnes de vaccination anti-Covid, dès le feu vert "d'ici une semaine" du régulateur européen au vaccin de l'alliance Pfizer-BioNTech, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

- France: premières vaccinations fin décembre -

La campagne de vaccination en France débutera "dès la dernière semaine de décembre", "si les conditions sont réunies", a déclaré le Premier ministre Jean Castex. Mais les populations non prioritaires attendront "la fin du printemps".

- Reconfinement en Allemagne -

L'Allemagne a annoncé avoir enregistré un nombre record de décès liés à la pandémie, au premier jour de l'entrée en vigueur d'un reconfinement partiel.

Au total, 952 personnes sont mortes en 24 heures et 27.728 nouvelles infections ont été recensées.

- Londres (re)ferme ses pubs -

Pubs et restaurants de Londres sont contraints de fermer leurs portes pour la troisième fois depuis le début de la pandémie, la capitale britannique et certaines régions du sud de l'Angleterre basculant sous le plus haut niveau d'alerte et de restrictions.

- Restrictions au Danemark -

Le Danemark va donner un nouveau tour de vis à ses mesures de restriction en fermant les commerces pendant les fêtes.

Ces restrictions rejoignent la longue liste de mesures prises pour juguler la hausse de plus en plus forte des nouveaux cas, après l'extension des mesures de semi-confinement (fermeture des collèges et lycées, bars, restaurants, centres sportifs et lieux culturels) à l'ensemble du pays.

- Plus de 1,6 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1.636.687 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 303.867 décès. Suivent le Brésil avec 182.799 morts, l'Inde (144.096), le Mexique (115.099) et l'Italie (65.857).

- Mission de l'OMS en Chine -

L'équipe scientifique internationale de l'Organisation mondiale de la santé chargée de trouver les origines du nouveau coronavirus se rendra en Chine en janvier.

- Pompeo en quarantaine -

Mike Pompeo s'est placé en quarantaine après un contact avec une personne positive au Covid-19, a annoncé le département d'Etat américain. "Le secrétaire d'Etat a été testé et il est négatif".

- Un vaccin à base de tabac -

La biotech américaine Kentucky BioProcessing (KBP), filiale du cigarettier britannique BAT, a annoncé le lancement de premiers essais pour un vaccin développé grâce à une méthode recourant à la feuille de tabac.

- Impact économique -

L'économie latino-américaine devrait se contracter de 7,7% en 2020 en raison de la pandémie, mais la relance de l'activité et les aides gouvernementales ont atténué la chute.

Lors de ses précédentes prévisions, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes avait tablé sur une chute du Produit intérieur brut de 9,1%.

- Noël masqué -

L'Organisation mondiale de la Santé recommande le port du masque lors des réunions familiales de Noël et des fêtes de fin d'année en Europe, avertissant d'un "risque élevé" de reprise de l'épidémie début 2021.

- Johnson pour "un petit Noël" -

Sans revenir sur l'autorisation accordée aux Britanniques de se retrouver à Noël, le Premier ministre Boris Johnson les a appelés à la "responsabilité personnelle" et à opter pour de "petites" fêtes de Noël.

