Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Noël sous restrictions -

Un Noël inédit se préparait jeudi dans les pays le célébrant, avec des festivités un peu partout restreintes, voire plombées, par un cortège de restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie.

Les liaisons ferroviaires et maritimes entre le Royaume-Uni et la France resteront assurées pendant Noël, a indiqué le ministre britannique des Transports, pour résorber les milliers de camions bloqués autour de Douvres en raison d'une nouvelle souche de coronavirus.

- Chine: suspension des vols avec le Royaume-Uni -

La Chine a annoncé jeudi suspendre ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, après l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus dans ce pays, rejoignant la liste d'une cinquantaine de pays ayant pris une décision similaire.

- France: feu vert au vaccin Pfizer/BioNTech -

Le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech "peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus", "du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant", a estimé jeudi en la Haute autorité de santé française (HAS).

Cet avis constituait la dernière étape réglementaire avant le début de la campagne de vaccination dimanche en France.

- Israël: troisième confinement -

Israël a annoncé jeudi un troisième confinement général d'au moins deux semaines à partir du 27 décembre, pour juguler une hausse des contaminations, quelques jours après le lancement d'une campagne de vaccination nationale.

Le confinement pourra être reconduit pour deux semaines, sauf si le nombre de nouveaux cas quotidiens passe sous la barre des 1.000.

Les Israéliens ne pourront pas se déplacer à plus d'un kilomètre de leur domicile. La plupart des commerces fermeront sauf pour les livraisons. Et le système scolaire fonctionnera partiellement.

- L'Autriche ouvre ses stations de ski -

L'Autriche a autorisé jeudi l'ouverture de ses plus de 400 stations de ski, deux jours avant son troisième confinement. Le gouvernement affirme que ce sport de plein air peut se pratiquer en toute sécurité avec des précautions.

Cependant, les hôtels, les bars et les restaurants restent fermés, limitant l'accès aux pistes aux locaux. Le confinement obligera les commerces et une grande partie du secteur des services à fermer jusqu'à mi-janvier.

- Fin d'isolement pour Macron -

Le président français Emmanuel Macron, testé positif le 17 décembre, "ne présente plus à ce jour de symptôme" et son isolement de sept jours peut donc s'arrêter, a annoncé jeudi la présidence.

- Essais accélérés pour un traitement français-

La société de biotechnologie française Inotrem a annoncé jeudi avoir obtenu le statut de "priorité nationale de recherche" pour l'étude en phase 2a de son candidat-médicament, nangibotide, lui permettant d'accélérer sa recherche de traitement pour les patients atteints de formes sévères du Covid-19.

- Plus de 1,73 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1,73 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 78,6 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 326.232 morts, suivis par le Brésil (189.220 morts), l'Inde (146.756), le Mexique (120.311) et l'Italie (70.395).

- Russie: record de cas et de décès -

La Russie a enregistré jeudi des records de nouvelles infections et de décès, avec 635 morts et 29.935 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. Le cumul des cas s'élève à 2,96 millions et celui des décès à 53.096.

Le gouvernement russe se refuse jusqu'ici à tout nouveau confinement national pour préserver une économie en berne et compte sur une vaccination massive de la population grâce au vaccin russe, le Spoutnik V.

