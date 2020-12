Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le Maroc commande les vaccins Sinopharm et AstraZeneca

Le gouvernement marocain a annoncé jeudi avoir commandé 65 millions de doses des vaccins chinois Sinopharm et britannique AstraZeneca, précisant que les préparatifs pour le lancement de la campagne de vaccination ciblant 25 millions de personnes étaient "très avancés".

Aucune date pour le début de la campagne ou pour la réception des vaccins n'a toutefois été annoncée.

- La Fifa reporte le Mondial des moins de 20 ans prévu en 2021

La Coupe du monde des moins de 20 ans et celle des moins de 17 ans programmées en 2021 sont annulées pour raisons sanitaires et reportées à 2023 avec les mêmes pays hôtes, respectivement l'Indonésie et le Pérou, a annoncé jeudi la Fifa.

- Noël sous restrictions

Un Noël inédit aura lieu vendredi dans les pays le célébrant, avec des festivités un peu partout marquées par les restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie.

Les liaisons ferroviaires et maritimes entre le Royaume-Uni et la France seront assurées pendant le fêtes de Noël, pour résorber le flux des milliers de camions bloqués autour de Douvres, en Angleterre, depuis la découverte d'un nouveau variant du coronavirus.

Les déplacements entre les deux pays resteront cependant restreints "jusqu'au 6 janvier minimum", a annoncé le gouvernement français.

- Chine et Brésil: suspension des vols du Royaume-Uni

La Chine a suspendu jeudi ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et le Brésil arrêtera les vols en provenance du territoire britannique à partir de vendredi.

Une cinquantaine de pays ont pris des décisions similaires après l'apparition en Grande-Bretagne de la nouvelle souche du coronavirus.

- La Turquie importe le vaccin chinois

La Turquie a annoncé jeudi qu'elle allait prochainement recevoir une première commande d'un vaccin chinois contre le coronavirus et affirmé que celui-ci était efficace à 91,25%, malgré l'absence de résultats officiels des tests de la phase 3 de sa mise au point.

- Plus de 21.000 nouveaux cas de contamination en 24 heures en France

La France a comptabilisé 21.634 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 au cours des dernières 24 heures mais le taux de positivité est en baisse, selon les chiffres des autorités sanitaires diffusés jeudi.

- Essais accélérés pour un traitement français

La société de biotechnologie française Inotrem a obtenu le statut de "priorité nationale de recherche" pour l'étude en phase 2a de son candidat-médicament, le nangibotide, lui permettant d'accélérer sa recherche de traitement pour les patients atteints de formes sévères du Covid-19.

- Plus de 1,73 million de morts

La pandémie a fait au moins 1,73 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 78,6 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 328.838 morts, suivis par le Brésil (189.982), l'Inde (146.756), le Mexique (120.311) et l'Italie (70.395).

- Indignation des évêques au Congo

Les évêques de la République du Congo-Brazzaville ont exprimé jeudi leur "indignation" aux autorités qui ont décidé de reconfiner les quelque cinq millions d'habitants du pays le jour de Noël.