Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- GB: vaccin Oxford/AstraZeneca approuvé... -

Le Royaume-Uni est devenu mercredi le premier pays à approuver le vaccin anti-Covid développé par le groupe AstraZeneca avec l'université d'Oxford. Un vaccin très attendu car moins cher que celui de Pfizer/BioNTech déjà distribué et plus facile à conserver. Le vaccin sera utilisé le 4 janvier dans le pays.

Les Etats-Unis misent, eux, sur une autorisation de ce vaccin trois mois plus tard, en avril.

- ... confinement étendu... -

Le gouvernement britannique a étendu mercredi le confinement appliqué à une partie de l'Angleterre et repoussé la rentrée scolaire pour certains élèves afin de contrer une flambée du nombre des cas de nouveau coronavirus, attribuée à un variant.

- ... et foot menacé -

Le derby londonien entre Tottenham et Fulham, prévu ce mercredi pour la 16e journée du championnat d'Angleterre, a été reporté sine die à moins de trois heures du coup d'envoi, après des cas de Covid à Fulham.

Il s'agit du troisième report dans le championnat anglais, menacé.

- Vaccin chinois "efficace" -

Le laboratoire chinois Sinopharm annonce une efficacité de 79% pour l'un de ses vaccins anti-Covid, qui devrait être diffusé en Chine et dans les pays en développement. Ce taux est moins élevé que ceux affichés par les vaccins de Pfizer/BioNTech, de Moderna et de Gamaleya (Spoutnik V), autour de 95%.

- Vaccination: gouvernement français critiqué -

Des responsables politiques et des médecins, dont le célèbre généticien français Axel Kahn, regrettent un excès de prudence dans la campagne de vaccination en France, jugée trop lente par rapport aux autres pays européens.

Sur les trois premières journées de la campagne, moins de 200 personnes ont été vaccinées en France. En comparaison, l'Allemagne a déjà injecté 78.000 doses et l'Italie 8.300.

"Face à un très fort scepticisme dans la population française, nous avons fait le choix de prendre le temps nécessaire pour installer cette vaccination", se défend le ministère de la Santé.

- Mort d'un parlementaire américain -

Le républicain Luke Letlow, décédé mardi du Covid-19 à l'âge de 41 ans, est devenu le premier membre du Congrès américain à succomber à la maladie aux Etats-Unis. Elu en Louisiane (sud), il devait prêter serment dimanche.

- Record de décès en Allemagne -

L'Allemagne a enregistré mercredi 1.129 décès en 24H, un record. Quelque 22.459 nouvelles infections ont par ailleurs été détectées, leur nombre ne diminuant que très peu par rapport à la semaine précédente.

Les autorités s'apprêtent à prolonger les restrictions au-delà du 10 janvier, date-butoir du confinement partiel en vigueur.

- Wuhan: contaminations très sous-estimées -

Le nombre de personnes contaminées à Wuhan, berceau de la pandémie, serait dix fois supérieur au bilan annoncé jusqu'ici par Pékin, selon une étude du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies.

Selon une extrapolation de résultats de tests sérologiques effectués en avril après le pic de l'épidémie, quelque 480.000 personnes auraient été contaminées. Les autorités communiquaient jusqu'à présent sur 50.000 contaminations.

- Plus de 1,79 million de morts -

La pandémie a fait plus de 1,79 million de morts dans le monde pour près de 82 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (338.656) et de cas (19,5 millions) depuis le début de la pandémie, devant le Brésil (192.681 morts pour 7,6 millions de cas) et l'Inde (148.439 morts pour 10,2 millions de cas).

Mais en proportion de leur population (respectivement 102, 91 et 11 morts pour 100.000 habitants), ces trois pays sont moins endeuillés que des pays comme la Belgique (167), l'Italie (121), le Pérou (114), l'Espagne (108) ou le Royaume-Uni (105).

Ces chiffres ne tiennent pas compte des révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

