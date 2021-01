Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Inde approuve deux vaccins -

L'Inde a autorisé l'utilisation, "pour un usage restreint dans des situations d'urgence", de deux vaccins contre le Covid-19, l'un développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford et l'autre par la firme pharmaceutique indienne Bharat Biotech, a annoncé dimanche l'autorité locale de régulation du médicament.

Ce feu vert doit permettre de donner le coup d'envoi d'une vaste campagne de vaccination dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants. L'Inde veut vacciner jusqu'à 300 millions de personnes d'ici la mi-2021.

- Vaccin chinois autorisé en Egypte -

L'Egypte, pays le plus peuplé du monde arabe avec quelque 100 millions d'habitants, a annoncé avoir autorisé l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire chinois Sinopharm.

Après un premier lot de vaccins, comprenant 50.000 doses et livré en décembre, l'Egypte doit recevoir un deuxième lot de la même quantité "la deuxième ou troisième semaine de janvier". "Et dès qu'il arrive nous allons commencer la vaccination", a indiqué la ministre la ministre égyptienne de la Santé et de la Population Hala Zayed.

- Le Zimbabwe se reconfine -

Le gouvernement du Zimbabwe a ordonné samedi soir un nouveau confinement sur l'ensemble du territoire, en raison d'une recrudescence des cas de contamination au nouveau coronavirus.

Ce confinement entre immédiatement en vigueur, dans ce pays d'Afrique australe déjà en proie à une grave crise économique qui a provoqué l'effondrement de son système de santé publique.

- L'Arabie saoudite rouvre ses frontières -

L'Arabie saoudite a annoncé dimanche la réouverture de ses frontières et la reprise des vols internationaux après une suspension de deux semaines en raison de l'apparition d'une variante du nouveau coronavirus au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

- Production des vaccins: l'UE "prête à aider" -

Alors que les campagnes de vaccination contre le Covid-19 accusent des retards, l'UE a reconnu samedi une "insuffisance mondiale" des capacités de production de vaccins, tout en se disant "prête à aider" pour les augmenter, selon la commissaire à la Santé.

- Plus de 1,83 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1.835.824 morts dans le monde pour plus de 84,5 millions de personnes contaminées, selon un bilan établi par l'AFP samedi en milieu de journée d'après des chiffres officiels.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 350.214 décès pour plus de 20,4 millions de cas. Suivent le Brésil (195.725 morts) et l'Inde (149.435 morts).

Ces chiffres ne tiennent pas compte des révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Les Etats-Unis ont par ailleurs connu samedi un nouveau record journalier de contaminations, avec 277.346 cas détectés en 24 heures, selon l'université Johns Hopkins.

