Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'UE autorise le vaccin Moderna -

La Commission européenne a autorisé mercredi le vaccin anti-coronavirus du laboratoire américain Moderna, le deuxième à être avalisé dans l'UE après Pfizer/BioNTech. Le vaccin avait peu avant reçu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Autorisé depuis décembre aux Etats-Unis et au Canada, le vaccin Moderna a l'avantage de pouvoir être conservé à -20°C, et non -70°C comme celui de Pfizer/BioNTech. Plus d'un million d'habitants de l'UE ont reçu une dose de vaccin contre le Covid-19, les Danois, les Allemands et les Italiens faisant la course en tête, selon un bilan établi mercredi par l'AFP.

- L'Angleterre se reconfine -

Face à la flambée du nouveau variant du coronavirus, l'Angleterre a entamé un troisième confinement que le gouvernement promet de mettre à profit pour vacciner près de 14 millions de personnes d'ici mi-février.

Les 56 millions d'habitants ne peuvent plus sortir de chez eux que pour des raisons essentielles. Les écoles ont fermé et le Premier ministre Boris Johnson n'a pu garantir mercredi qu'elles rouvriraient après les vacances de février.

Le Royaume-Uni a recensé mercredi 1.041 décès supplémentaires, le bilan quotidien dépassant le millier de décès pour la première fois depuis avril. Le pays affiche l'un des bilans les plus lourds en Europe, avec désormais plus de 77.000 morts et 2.836.801 cas de contaminations, selon le ministère de la Santé.

- L'Irlande ferme ses écoles -

L'Irlande, confrontée à un "tsunami" de contaminations au nouveau coronavirus, a décidé mercredi de fermer au moins jusqu'à la fin du mois ses écoles, durcissant ainsi davantage encore le confinement réinstauré après Noël.

- Pays-Bas: dernier de l'UE à vacciner -

Une soignante a reçu mercredi le premier vaccin contre le Covid-19 aux Pays-Bas, dernier pays de l'Union européenne à lancer sa campagne de vaccination au milieu de vives critiques sur la lenteur du processus.

La campagne de vaccination a démarré le 27 décembre dans les autres pays de l'UE, et il y a près d'un mois au Royaume-Uni.

- Record de contaminations au Portugal -

Le Portugal a enregistré mercredi un nombre record de 10.000 nouvelles infections en 24 heures, a annoncé l'autorité sanitaire nationale, alors que le gouvernement a reconnu que les hôpitaux du pays subissaient une "énorme pression".

Considéré cas contact, le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa, âgé de 72 ans, a été testé négatif et a pu "reprendre son programme de travail" après quelques heures d'isolement.

- France: 500 centres de vaccination -

La France sera dotée dans deux semaines de 500 centres de vaccination hors hôpitaux, a précisé mercredi le porte-parole du gouvernement alors que l'opposition pilonne le "fiasco" de la stratégie de l'exécutif.

- Plus de 15.700 décès en 24H -

Plus de 15.700 décès des suites du Covid-19 ont été enregistrés dans le monde en 24 heures, un record, selon un comptage réalisé mercredi par l’AFP à partir des bilans communiqués par les autorités sanitaires.

Au total, la pandémie a fait au moins 1,86 million de morts dans le monde depuis fin décembre 2019 et plus de 86,39 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

