Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccins : l'UE double sa commande à Pfizer-BioNTech -

L'Union européenne a annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, doublant ainsi la quantité déjà commandée.

Ce vaccin mis au point par l'alliance de l'Américain Pfizer et de l'Allemand BioNTech semble efficace contre une "mutation clé" des variants britannique et sud-africain du coronavirus, selon le laboratoire.

Un sommet de l'UE sur la crise sanitaire est prévu le 21 janvier par visioconférence.

- Test exigés à l'arrivée en Angleterre et Ecosse -

Tous les voyageurs arrivant en Angleterre et en Ecosse devront présenter un test anti-Covid négatif effectué dans les 72 heures avant leur départ, pour éviter d'importer de nouvelles souches du coronavirus, ont annoncé vendredi les autorités. Ils devront s'isoler cinq à dix jours quel que soit le résultat.

- Nouveaux couvre-feux attendus en France -

En état d'alerte face à la menace de variants plus contagieux du Covid-19, la France s'apprête à étendre à plusieurs départements ce week-end le couvre-feu à 18 heures, tout en maintenant fermés les restaurants, bars et lieux culturels. Le couvre-feu en vigueur va être avancé à partir de dimanche à 18H00 dans le Bas-Rhin (Est) où la situation sanitaire s'est encore dégradée dernièrement, a déjà indiqué la préfecture.

La première contamination du cluster détecté près de Rennes (ouest) dans un centre gériatrique ne correspond pas au variant britannique du coronavirus, a annoncé vendredi l'Agence régionale de Santé (ARS) Bretagne.

Les dépenses de consommation des ménages français ont chuté de 18,9% durant le mois de novembre, une baisse toutefois moins forte que durant le confinement du printemps, selon l'Institut national de la statistique (Insee).

- Confinements prolongés en Israël et en Hongrie -

Après une augmentation des cas d'infections, le Parlement en Israël a voté la prolongation du confinement jusqu'au 21 janvier.

La Hongrie a prolongé jusqu'au 1er février les mesures de confinement partiel visant à freiner la propagation du coronavirus. Elles comprennent un couvre-feu nocturne, une interdiction des rassemblements, le port obligatoire d'un masque en public et la fermeture des lycées comme des universités.

La Suède, qui a mené une stratégie moins stricte qu'ailleurs, a voté elle vendredi à une large majorité une loi dotant temporairement le gouvernement de nouveaux pouvoirs contre l'épidémie, permettant notamment de fermer restaurants et commerces pour la première fois.

- Deux villes en quarantaine en Chine -

La Chine a placé en quarantaine deux villes situées au sud de Pékin dans l'espoir d'endiguer la flambée de Covid-19 la plus grave depuis six mois. Au total, 18 millions d'habitants des vastes communes de Shijiazhuang et de Xingtai sont interdites de quitter les lieux sauf raison impérative.

- Crémation au Sri Lanka -

Le gouvernement du Sri Lanka a maintenu vendredi l'obligation de procéder à l'incinération de tous les morts du Covid-19, rejetant les appels internationaux et recommandations à autoriser les enterrements musulmans conformément à leurs rites funéraires.

- Plus de 1,88 million de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.899.396 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 365.321 décès, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Viennent ensuite le Brésil (200.498), l'Inde ( 150.570), le Mexique (131.031), et le Royaume-Uni (78.508).

Le nombre de victimes à l’échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

burx-jba/mw/ia