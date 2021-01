Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- La plupart des patients Covid-19 ont encore au moins un symptôme six mois après

Plus des trois quarts des personnes hospitalisées pour Covid-19 souffraient encore d'au moins un symptôme six mois après être tombé malades, selon une étude publiée samedi qui souligne la nécessité de poursuivre la recherche sur les effets persistants du coronavirus.

La fatigue ou la faiblesse musculaire sont les symptômes les plus courants. Troubles du sommeil, anxiété ou dépression ont également été constatés, selon l'étude, parue dans la revue The Lancet, incluant plus d'un millier de patients de la ville chinoise de Wuhan.

- Poursuite de la coordination européenne

Emmanuel Macron, Angela Merkel et Ursula von der Leyen sont "déterminés à poursuivre" la stragégie collective d'achats de vaccins par l'Union européenne, récemment attaquée notamment en Allemagne, a affirmé vendredi la présidence française.

- La distribution des vaccins a été une "mascarade", affirme Joe Biden

La distribution des vaccins contre le Covid-19 par l'administration Trump a été "une mascarade", a accusé vendredi le président élu Joe Biden, qui sera investi dans 12 jours.

- Vaccins: l'UE double ses commandes

L'Union européenne a annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, doublant la quantité déjà commandée.

- Le roi saoudien vacciné

Le roi Salmane d'Arabie saoudite, âgé de 85 ans, a reçu vendredi la première dose d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, plus de trois semaines après le début d'une campagne nationale de vaccination, a indiqué l'agence de presse officielle SPA.

- Le Danemark réclame un test négatif pour tous les arrivants par avion

Le Danemark a annoncé vendredi que seuls les avions dont tous les passagers auront passé auparavant un test négatif au coronavirus seraient autorisés à se poser sur son sol.

- Confinements

La ville de Mexico fait face à son "plus haut niveau d'occupation des lits d'hospitalisation depuis le début de la pandémie", a déclaré vendredi la maire Claudia Sheinbaum qui prolonge l'état d'urgence instauré jusqu'au 10 janvier.

Les autorités chypriotes ont décidé d'imposer à compter de dimanche un confinement, le second depuis le printemps 2020.

En Israël, le confinement a été prolongé jusqu'au 21 janvier, et en Grèce jusqu'au 18 janvier. La Hongrie a aussi prolongé jusqu'au 1er février les mesures de confinement partiel.

La Suède a quant à elle voté à une large majorité une loi dotant temporairement le gouvernement de nouveaux pouvoirs contre l'épidémie, permettant notamment de fermer restaurants et commerces pour la première fois.

- Chine: deux villes en quarantaine

La Chine a placé en quarantaine deux villes au sud de Pékin dans l'espoir d'endiguer la flambée de Covid-19 la plus grave depuis six mois. Au total, 18 millions d'habitants des vastes communes de Shijiazhuang et de Xingtai sont interdits de quitter les lieux sauf raison impérative.

- Plus de 1,88 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.899.396 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 365.321 décès. Suivent le Brésil (201.460), l'Inde (150.570), le Mexique (131.031), et le Royaume-Uni (78.508).

Le nombre de victimes à l’échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

burx-cn/ob