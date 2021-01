Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Un milliard de dollars pour 92 pays "vulnérables"

Le Royaume-Uni a annoncé dimanche avoir collecté auprès de ses alliés un milliard de dollars (820 millions d'euros) pour aider les pays "vulnérables" à accéder au vaccin.

Cette somme récoltée auprès notamment du Canada, de l'Allemagne et du Japon, et qui s'ajoute aux 608 millions d'euros apportés par Londres, doit permettre "de distribuer cette année un milliard de doses dans 92 pays en voie de développement".

- Premier cas du variant britannique au Mexique

Le gouvernement de l'État mexicain de Tamaulipas a déclaré dimanche avoir détecté le premier cas du variant britannique du Covid-19 chez un voyageur international arrivé dans cette région sur un vol en provenance de Mexico.

- ... et en Russie

Le nouveau variant du Covid-19 détecté au Royaume-Uni a été découvert en Russie chez une personne de retour de ce pays, a déclaré dimanche la cheffe de l'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor Anna Popova.

- France: près de 16.000 nouvelles contaminations en 24H

Près de 16.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en France, selon les données publiées dimanche par Santé publique France, un chiffre toujours loin de l'objectif du gouvernement de 5.000 cas par jour.

- Annulation des championnats américains d'athlétisme

Les Championnats des Etats-Unis d'athlétisme en salle, qui devaient se dérouler le mois prochain au Nouveau-Mexique, ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé dimanche la Fédération américaine d'athlétisme.

- Levée du confinement à Brisbane

La troisième ville d'Australie, Brisbane, lève lundi le confinement qui avait été décrété après la découverte d'un premier cas du variant britannique du Covid-19, aucun nouveau cas de coronavirus n'ayant été enregistré.

- De hauts responsables jordaniens vaccinés

Le Premier ministre jordanien Bicher al-Khasawneh et plusieurs autres membres du gouvernement ont été vaccinés contre le nouveau coronavirus avec le vaccin chinois de Sinopharm, a annoncé dimanche le ministre de la Santé.

- Allemagne: plus de 40.000 morts

L'Allemagne a franchi le seuil des 40.000 morts du coronavirus (40.343 samedi), la chancelière Angela Merkel prévenant que les prochaines semaines constitueraient "la phase la plus dure de la pandémie".

- Belgique: plus de 20.000 morts

La Belgique, un des pays le plus endeuillés au monde par la pandémie par rapport à son nombre d'habitants, a franchi dimanche le cap des 20.000 décès (20.038) liés au nouveau coronavirus, dont plus de la moitié concernent des résidents de maisons de retraite.

- Plus de 1,9 million de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 1,926 million de morts dans le monde, d'après un bilan établi dimanche par l'AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de décès (plus de 374.008). Suivent le Brésil (203.100 morts), l'Inde (près de 151.000), le Mexique (plus de 133.200) et le Royaume-Uni (plus de 80.800).

Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

- NBA: Boston-Miami reporté

La rencontre prévue dimanche soir entre Boston et Miami a été reportée, a annoncé la NBA, le Heat ne pouvant aligner un minimum requis de huit joueurs, une grande partie de son effectif étant tenu d'observer une quarantaine à cause du coronavirus.

AFP/cn/ahe