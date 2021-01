Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Inde: méga-campagne de vaccination -

L'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants et deuxième nation la plus frappée par la pandémie, a commencé samedi l'une des plus grandes campagnes de vaccination, prévoyant d'immuniser 300 millions de personnes d'ici juillet.

- Etats-Unis: décret masque -

Joe Biden prendra dès sa prise de fonctions mercredi un décret rendant obligatoire le port du masque dans les locaux et espaces dépendant de l'Etat fédéral, ainsi que lors des déplacements entre Etats.

- Pfizer: retards limités -

Le groupe américain Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech, a annoncé samedi un "plan" pour limiter à une semaine les retards de livraison du vaccin contre le Covid-19, alors que l'Europe craignait de voir faiblir ces livraisons pendant "trois à quatre semaines".

Ce plan permettra d'"augmenter les capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre" selon les deux groupes.

- Manif anti-masque à Vienne -

Environ 10.000 opposants aux mesures sanitaires contre le coronavirus ont manifesté samedi après-midi à Vienne, selon la police.

Le gouvernement doit rendre publiques dimanche de nouvelles mesures. Le conseil scientifique autrichien a recommandé de rendre obligatoire le télétravail et de prolonger le confinement en cours.

- Espagne: pas de reconfinement pour l'instant -

Le gouvernement espagnol exclut pour l'instant un nouveau confinement face à la troisième vague mais pourrait permettre aux régions d'avancer leur couvre-feu, a annoncé samedi le ministre de la Santé.

Cinq régions ont réclamé cette semaine au gouvernement central de mettre en place un confinement strict, alors que les cas explosent depuis les fêtes.

- France: plus de 70.000 morts -

La France a franchi samedi la barre des 70.000 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres de Santé publique France.

Au total, 70.142 personnes sont décédées des suites de la maladie.

La tension sur les hôpitaux reste forte, avec un nombre total de malades du Covid hospitalisés s'élevant à 24.985 dont 2.731 se trouvent en réanimation.

La France applique depuis samedi un couvre-feu généralisé à 18H00 locales (17H00 GMT).

Le Premier ministre Jean Castex a précisé que 390.000 personnes avaient été vaccinées à ce jour en France et qu'un million de rendez-vous de vaccination avaient été pris.

- Liaisons suspendues -

Un cas de variant sud-africain du coronavirus a été détecté dans le territoire français d'Outre-Mer de Mayotte, dans l'océan Indien. Les autorités ont décidé de suspendre les liaisons maritimes et aériennes internationales pour 15 jours à partir de dimanche.

L'Italie a interdit samedi les vols en provenance du Brésil en raison d'un nouveau variant découvert dans ce pays.

- Plus de deux millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2.009.991 morts dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans officiels fournis par les autorités samedi.

Plus de 93.803.240 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 395.385 décès pour 23,7 millions de cas recensés. Ils sont suivis par le Brésil (208.246 morts), l'Inde (152.093), le Mexique (139.022) et le Royaume-Uni (87.295).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

- Vaccin chinois en Serbie -

Un million de doses du vaccin chinois Sinopharm sont arrivées samedi en Serbie, qui avait entamé sa vaccination avant Noël, a annoncé le président serbe Aleksandar Vucic.

Ce vaccin pourra commencer à être administré dès que l'autorisation officielle aura été donnée, probablement dimanche ou lundi, selon les autorités.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Li a promis samedi aux Philippines un don de 500.000 doses de vaccin contre le Covid-19.

- Guinée: le président vacciné -

Le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, a reçu une première dose du vaccin russe Spoutnik V, dans le cadre d'une phase pilote dont ont jusqu'à présent principalement bénéficié des membres du gouvernement, selon une source proche de la présidence.

