Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Wuhan un an après -

La ville chinoise de Wuhan, remise du traumatisme du Covid, marque samedi le premier anniversaire de son confinement, qui dura 76 jours.

le 23 janvier 2020, alors que le bilan officiel faisait état de 17 morts, le pouvoir communiste ordonnait la mise sous cloche de la ville de 11 millions d'habitants. La Chine a depuis largement maîtrisé l'épidémie sur son sol, mais elle ne faiblit pas dans le monde.

- Hong Kong et Oslo serrent la vis -

Des milliers d'habitants d'un des quartiers les plus pauvres et densément peuplés de Hong Kong ont reçu l'ordre de rester chez eux samedi dans le cadre du premier confinement ordonné par les autorités.

Le gouvernement norvégien a lui annoncé des mesures de semi-confinement, les plus strictes depuis le début de l'épidémie, à Oslo et dans sa région après la détection de cas du variant anglais dans une localité proche de la capitale.

- France : reconfinement "de plus en plus probable" -

"L'hypothèse du confinement est de plus en plus probable", a déclaré à l'AFP une source gouvernementale française, citant des projections de l'Inserm et l'Institut Pasteur qui prévoient une hausse exponentielle de l'épidémie à cause de son variant anglais.

Espacer de six semaines l'injection de deux doses de vaccins, au lieu de trois à quatre semaines actuellement, constitue une option "raisonnable" pour faire face à la "flambée épidémique", a par ailleurs assuré la Haute autorité de santé (HAS).

- OMS: les masques en tissus efficaces -

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les masques en tissu sont toujours aussi efficaces, même face aux nouveaux variants du coronavirus, car le mode de transmission est le même.

L'Allemagne et l'Autriche viennent d'imposer les masques médicaux (chirurgicaux ou FFP2) dans les commerces et les transports, et le gouvernement français demande de ne plus utiliser certains masques en tissu.

- Course à l'oxygène à Mexico -

A Mexico, qui compte neuf millions d'habitants, des dizaines de personnes achètent de l'oxygène pour leurs proches atteints du Covid-19.

Ils attendent jusqu'à cinq heures pour une recharge qui, parfois, ne dure qu'une heure.

Le Mexique (128 millions d'habitants) déplore 146.174 morts.

- ... et au vaccin au Brésil -

La campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre tout juste et connaît déjà des ratés au Brésil, en pleine deuxième vague et qui va vite manquer de doses, composants et même seringues, ont alerté les scientifiques en incriminant le gouvernement.

- Pas de potion magique contre le virus -

La ministre de la Santé du Sri Lanka, Pavithra Wanniarachchi, qui cautionnait publiquement la sorcellerie et une potion magique contenant du miel et de la muscade pour endiguer la flambée des infections au coronavirus dans l'île de 21 millions d'habitants, a été testée positive, selon les autorités.

Un jeune ministre qui avait pris le même breuvage est aussi positif.

- Plus de deux millions de morts -

La pandémie a fait plus de 2,1 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (414.107), suivis par le Brésil (215.243), l'Inde (153.184), le Mexique (147.614) et le Royaume-Uni (95.981).

- Plus de 60 millions de vaccinés -

Au moins 60 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 64 pays ou territoires, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10H00 GMT. Treize pays concentrent plus de 90% des doses injectées, Israël en tête.

