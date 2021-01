Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'OMS prête à enquêter à Wuhan -

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont sortis de leur quarantaine jeudi à Wuhan, pour entamer leur enquête sur les origines du nouveau coronavirus, plus d'un an après l'apparition de l'épidémie dans cette ville du centre de la Chine.

Les Etats-Unis, qui ont détecté les premiers cas de variant sud-africain, réclament une enquête "claire et poussée".

- Allemagne : restrictions de vols envisagées -

L'Allemagne envisage une réduction drastique du trafic aérien avec le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Portugal, des pays qu'elle considère comme les plus affectés par les nouveaux variants du coronavirus, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Un projet sera présenté vendredi par le gouvernement.

- AstraZeneca mis en cause -

La commission de vaccination allemande déconseille le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans. Faute de preuve d'efficacité pour les plus âgés, le vaccin développé avec l'université d'Oxford "est actuellement recommandé uniquement pour les personnes âgées de 18 à 64 ans".

Le laboratoire assure que "les dernières analyses confirment l'efficacité du vaccin dans le groupe des plus de 65 ans". Au Royaume-Uni, il est administré à toutes les catégories d'âge.

Par ailleurs, le laboratoire subit les foudres de l'UE en raison des retards de livraisons en Europe.

- Assouplissement en Inde -

L'Inde a encore assoupli ses restrictions après la baisse des contaminations et des décès, à l'inverse de nombreux pays. Quelque 123 personnes sont mortes et 11.666 ont été contaminées en 24 heures. En septembre, au plus fort de l'épidémie, on dénombrait près de 100.000 nouveaux cas et plus de 1.000 décès quotidiennement.

- "Trop tôt" pour l'Europe -

Il est "trop tôt pour lâcher du lest" sur les restrictions en Europe, malgré le recul des nouveaux cas dans de nombreux pays, affirme la direction régionale de l'OMS. Trente pays (sur les 53 de la région) ont vu une diminution significative du taux d'incidence cumulée sur 14 jours.

Le Portugal, qui a atteint 300 morts en 24 heures, va limiter les déplacements à l'étranger de ses ressortissants pendant 15 jours.

En France, il reviendra au Parlement de trancher la semaine prochaine sur de nouvelles restrictions qui pourraient être dévoilées par le président Macron ce week-end ou lundi.

- Pfizer efficace contre les variants -

Le vaccin Pfizer-BioNTech conserve la grande majorité de son efficacité contre les principales mutations des variants anglais et sud-africain du coronavirus, ont annoncé les deux sociétés. Elles continuent toutefois de "surveiller les variants émergents et sont prêtes à réagir" si une de ces mutations s'avérait résistante au vaccin.

- Nouveaux cas au Vietnam -

Le Vietnam a enregistré ses premiers cas de coronavirus en près de deux mois, avec plus de 80 nouvelles infections signalées. Une campagne de test a été lancée sur des dizaines de milliers de personnes. Il s'agit d'un nouveau record quotidien pour le pays communiste qui comptabilise un peu plus de 1.500 cas et seulement 35 décès.

- Vaccins pour l'Afrique -

L'Union africaine a obtenu 400 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 pour les pays du continent, dont la plupart n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population, portant à 670 millions le nombre de doses devant y être disponibles dans les deux années à venir.

- JO de Tokyo: épreuve test reportée -

La première épreuve test de l'année en vue des Jeux olympiques de Tokyo-2020, la natation artistique, a été reportée de deux mois, aux 1-4 mai, en raison des restrictions mises en place au Japon.

- Plus de 100 millions de contaminations -

La pandémie a fait au moins 2,17 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 100,8 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (429.202), suivis du Brésil (220.161), de l'Inde (153.847), du Mexique (153.639) et du Royaume-Uni (101.887).

Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

burs-rap/cds/avz