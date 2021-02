Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Allemagne prolonge ses restrictions jusqu'au 7 mars -

L'Allemagne va prolonger jusqu'au 7 mars les restrictions en place pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19 mais va permettre aux régions d'ouvrir leurs écoles si les conditions sanitaires locales le permettent, a indiqué mercredi Angela Merkel.

Commerces non alimentaires, restaurants, cafés, musées ou encore équipements sportifs resteront fermés "compte tenu de l'incertitude concernant la propagation des variants du virus", a expliqué la chancelière, à l'issue d'une réunion sur le sujet avec les Etats régionaux.

- L'OMS soutient AstraZeneca -

L'OMS a annoncé mercredi que le vaccin anti-Covid mis au point par AstraZeneca pouvait être administré aux plus de 65 ans et utilisé même dans un pays où circulent des variants, l'efficacité du produit dans ces deux cas de figure ayant été mise en cause ces dernières semaines.

Le groupe britannique AstraZeneca a annoncé s'associer avec l'allemand IDT Biologika afin d'être capable de produire dès le deuxième trimestre davantage de vaccins pour l'Europe.

- L'Agence européenne du médicament veut savoir quels sont les vaccins efficaces contre les variants -

L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé mercredi avoir demandé à tous les développeurs de vaccins contre le Covid-19 d'évaluer si leur produit est efficace contre les nouvelles mutations du coronavirus, en vue de publier de nouvelles lignes directrices pour les fabricants.

Plusieurs variants du coronavirus ont émergé récemment, suscitant des craintes sur une augmentation de sa contagiosité et sa capacité à échapper aux réponses immunitaires induites par une précédente infection ou un vaccin.

- L'UE veut muscler sa production de vaccins -

L'Union européenne, qui a été "trop optimiste" sur les livraisons de vaccins, veut muscler la production de masse pour mieux préparer les Vingt-Sept à la propagation des nouveaux variants, a affirmé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune a estimé mercredi que les Européens n'avaient pas été "assez bons" sur l'investissement pour le développement de vaccins anti-Covid.

- Nouveau site de production pour BioNTech/Pfizer -

Le laboratoire BioNTech va démarrer la production de son vaccin conçu avec Pfizer dans une nouvelle usine à Marbourg (Allemagne).

- L'Argentine passe la barre des deux millions de cas -

L’Argentine a passé mercredi la barre des deux millions de cas de coronavirus, alors que le nombre de morts approche les 50.000, selon les chiffres du ministère de la Santé.

- L'Afrique du Sud choisit Johnson & Johnson -

L'Afrique du Sud s'est dite prête à revendre ou échanger un million de doses du vaccin AstraZeneca, qu'elle a écarté au profit de celui de Johnson & Johnson.

- Plus de 2,34 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 2,34 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (468.203 morts), les pays les plus endeuillés sont le Brésil (233.520), le Mexique (168.432), l'Inde (155.252) et le Royaume-Uni (113.850).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

- Plus de 151 millions de doses -

Plus de 151 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 91 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 15H00 GMT.

Hors micro-Etats, Israël est, de loin, le pays le plus en avance : plus de quatre Israéliens sur dix (42%) ont déjà reçu au moins une dose. En valeur absolue, ce sont les Etats-Unis qui mènent la danse, avec 43,2 millions de doses administrées à près de 10% de leur population, devant la Chine (40,5 millions de doses).

- La Suisse place Paris en zone à risque -

Sept nouvelles régions métropolitaines françaises, dont la région de Paris, seront ajoutées à compter du 22 février sur la liste des zones depuis lesquelles l'entrée en Suisse est soumise à un test et une quarantaine obligatoires.

- "La Cène" de Léonard de Vinci se déconfine -

Une des fresques les plus célèbres au monde, "La Cène" de Léonard de Vinci, est enfin sortie cette semaine de son confinement pour cause de Covid. Loin des foules habituelles de touristes, le couvent dominicain de Milan qui l'abrite accueille désormais des amateurs d'art venus de la capitale lombarde et ses alentours.

