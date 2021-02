Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Durée d'isolement prolongée en France -

L'isolement des personnes contaminées par le Covid-19 passera de sept à dix jours à compter de lundi, pour faire face aux risques posés par les variants, plus contagieux, a annoncé le gouvernement français.

- Visons à tester dans l'UE -

L'Union européenne recommande des tests réguliers dans les élevages de visons, animaux parmi lesquels plusieurs centaines de milliers de cas de Covid-19 ont été relevés, et appelle à procéder à un séquençage, selon un rapport publié jeudi.

- La moitié des Sud-africains contaminés ? -

La moitié des 59 millions de Sud-Africains ont potentiellement été contaminés par le Covid-19, selon deux études qui estiment que plusieurs milliers de décès dus au virus n'apparaissent pas dans les statistiques officielles.

Le pays africain a enregistré plus de 140.000 décès supplémentaires depuis mai 2020, selon le Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC). Or, selon les chiffres officiels, il n'a enregistré que 48.500 décès.

- Pertes massives dans l'aérien -

La compagnie aérienne Air France-KLM a perdu 7,1 milliards d'euros en 2020, un choc "sans précédent" provoqué par le Covid-19 qui a privé le groupe franco-néerlandais des deux tiers de ses clients.

Le constructeur aéronautique européen Airbus a, lui, annoncé une perte nette de 1,1 milliard d'euros en 2020, limitant la casse malgré la déconfiture du secteur aérien.

- Vatican: vacciné ou renvoyé -

Les employés du Vatican refusant d'être vaccinés contre le Covid-19 risquent désormais des sanctions allant jusqu'au licenciement, selon un décret rendu public jeudi par l'Etat de la Cité du Vatican, qui emploie environ 5.000 personnes.

- Moins de mariages et divorces en Italie -

La pandémie a provoqué en 2020 une chute vertigineuse des mariages et des divorces en Italie, accentuant une tendance en cours depuis de nombreuses années, selon l'Institut national des statistiques (Istat).

- Début de la vaccination au Zimbabwe -

Le Zimbabwe a injecté jeudi ses premiers vaccins, trois jours après l'arrivée de 200.000 doses Sinopharm depuis la Chine, et tenté de rassurer sa population sur leur efficacité.

- Le "monsieur vaccin" français défend AstraZeneca -

Le vaccin contre le Covid-19 AstraZeneca "n'est pas un vaccin de seconde zone", a assuré le Pr Alain Fischer, le "monsieur vaccin" nommé par le gouvernement français.

En Allemagne, des médecins et responsables de santé publique ont lancé un appel pour que ce vaccin, moins cher et plus facile à stocker, soit davantage utilisé.

- Demandes d'asile en baisse dans l'UE -

Les demandes d'asile dans l'UE ont chuté de 31% en 2020, pour atteindre leur plus bas niveau depuis 2013, "principalement en raison des restrictions de circulation" liées à la pandémie, a indiqué le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO).

- Tennis: Fed Cup reportée -

La phase finale de la Fed Cup 2021, équivalent féminin de la Coupe Davis, initialement prévue en avril en Hongrie, est reportée en fin d'année à cause de la pandémie.

- Plus de 2,43 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2,43 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi. 100.000 décès ont été comptabilisés en Afrique.

Après les Etats-Unis (490.550 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (242.090), le Mexique (177.061), l'Inde (156.014) et le Royaume-Uni (118.933).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.

