Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 500.000 morts aux Etats-Unis -

Plus d'un demi-million de personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Dans le détail, au moins 500.201 personnes ont succombé au virus dans le pays - le pays le plus touché au monde en valeur absolue - qui recense par ailleurs plus de 28 millions de cas de contaminations, selon l'institution.

Ce bilan est "déchirant", a déclaré d'une voix émue le président américain Joe Biden lors d'une allocution depuis la Maison Blanche. Il a aussi ordonné lundi la mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux.

- Angleterre: plan de déconfinement -

Le gouvernement britannique a annoncé viser une réouverture à partir du 12 avril en Angleterre des commerces non essentiels, des pubs et des restaurants en extérieur et des musées.

Le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre Boris Johnson prévoit quatre grandes étapes, à commencer par la réouverture des écoles le 8 mars, avec comme objectif de lever les dernières restrictions fin juin.

Boris Johnson a annoncé que le gouvernement visait un retour des supporters dans les stades d'Angleterre à partir du 17 mai si la situation sanitaire le permet, avec une capacité limitée à 10.000 personnes maximum.

- Réouverture des cinémas à New York -

Les salles de cinéma vont pouvoir rouvrir à New York le 5 mars, soit quasiment un an jour pour jour après leur fermeture administrative pour cause de pandémie, a annoncé lundi le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo.

La réouverture se fera avec une jauge maximum de 25% de la capacité d'accueil habituelle et une limite de 50 spectateurs par salle.

- Côte d'Azur: confinement le week-end -

Les autorités ont annoncé une mesure de confinement territorialisé, une première depuis le début de la crise sanitaire en France métropolitaine, qui concernera pour les deux prochains week-ends les communes du littoral d'une partie de la Côte d'Azur (sud-est).

Les contrôles à la frontière italienne seront renforcés, comme les contrôles dans les aéroports.

- Guterres dénonce un "nationalisme vaccinal" -

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé un "nationalisme vaccinal": "à eux seuls, dix pays se sont partagés plus de trois quarts des doses de vaccin contre le Covid-19 administrées à ce jour".

Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a de son côté accusé certains pays riches de "saper" le dispositif de distribution de vaccins anti-Covid, Covax, destiné notamment aux pays défavorisés, en persistant à approcher directement les fabricants pour avoir accès à davantage de doses.

- Portugal: 70 % de la population devrait être vaccinée à l'été -

Le Portugal, qui connaît une nette décélération des nouveaux cas de Covid-19 ces dernières semaines, prévoit d'avoir vacciné 70% de sa population à l'été, a indiqué lundi la ministre de la Santé Marta Temido.

- Argentine: liste de "VIP" indûment vaccinés -

Le ministère argentin de la Santé a publié lundi une liste de 70 personnes ayant indûment reçu le vaccin contre le Covid-19, dont la révélation avait déclenché le scandale des "vaccins pour VIP". Elle comprend le président Alberto Fernandez et les membres de son cabinet, ainsi que le ministre de l'Economie, Martin Guzman, l'ambassadeur argentin au Brésil ou encore l'ancien président Eduardo Duhalde, son épouse et leurs enfants.

- Plus de 2,46 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 2,46 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (500.201), devant le Brésil (247.143), le Mexique (180.107), l'Inde (156.385) et le Royaume-Uni (120.580).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

burs-jba-acm/am/ybl