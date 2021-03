Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 180 pays s'engagent en faveur d'un accès équitable aux vaccins

Quelque 180 pays sur les 193 membres de l'ONU ont signé une déclaration politique initiée par le Liban les engageant à favoriser un accès équitable aux vaccins anti-Covid-19, ont indiqué vendredi les Nations unies.

- Près de 500 inculpations aux Etats-Unis pour des fraudes vertigineuses liées au Covid

A aides exceptionnelles, fraudes exceptionnelles: 474 personnes ont été inculpées pour avoir indûment tenté d'obtenir plus d'un demi-milliard de dollars dans des malversations liées à la pandémie, ont annoncé vendredi les autorités américaines.

- La France, zone à "haut risque"

L'Allemagne a classé la France entière, y compris les territoires d'outre-mer, zone à "haut risque" de contamination par le Covid-19.

Ce classement implique notamment des contrôles au moins aléatoires aux frontières, que la plupart des voyageurs en provenance de France observent une période de quarantaine à l'arrivée et disposent d'un test négatif de moins de 48 heures.

- La Serbie vaccine les citoyens étrangers et les migrants

La Serbie a commencé vendredi à vacciner des migrants séjournant sur son territoire et a également entamé une campagne de vaccination de citoyens étrangers, a rapporté la télévision d'Etat (RTS).

- Washington livre au Canada 1,5 million de doses d'AstraZeneca

Les Etats-Unis vont livrer la semaine prochaine au Canada 1,5 million de doses du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, a annoncé vendredi Anita Anand, ministre canadienne des Services publics et de l'Approvisionnement.

- La Norvège prolonge la pause AstraZeneca

Les autorités norvégiennes ont prolongé la suspension de l'administration du vaccin d'AstraZeneca jusqu'au 15 avril, jugeant nécessaire d'approfondir l'étude de ses éventuels effets secondaires après l'apparition de cas graves de caillots sanguins.

- Confinement total au Liban

Le gouvernement libanais a annoncé vendredi un confinement total de trois jours durant la Pâques catholique qui a lieu début avril, afin d'éviter une nouvelle recrudescence des cas de Covid-19 dans le pays.

- Tensions sur les vaccins

La France a accusé le Royaume-Uni d'exercer un "chantage" sur les livraisons de vaccin AstraZeneca parce qu'il a un "problème" de stocks pour l'administration de la deuxième dose aux Britanniques déjà vaccinés une fois.

Elle a aussi reproché à la Russie de faire de son vaccin Spoutnik V un outil de "propagande" et de mener, comme la Chine, "une politique d'influence par le vaccin". "Nous ne sommes absolument pas d'accord", a réagi Moscou.

- GB: Le plus grand salon canin international annulé

Les organisateurs du plus grand salon canin international, Crufts, ont déclaré vendredi que cet événement qui se tient depuis 130 ans en Angleterre n'aurait pas lieu en juillet, en raison de la pandémie de Covid-19.

- La Lazio sanctionnée pour des violations de normes sanitaires

Le tribunal fédéral sportif italien a annoncé vendredi des sanctions à l'encontre de l'équipe de football de la Lazio Rome pour violations des normes sanitaires dans la lutte contre le Covid-19, notamment une amende de 150.000 euros.

- L'Argentine connaît un plus haut de contaminations depuis deux mois

L'Argentine a enregistré près de 13.000 nouvelles contaminations au Covid-19 vendredi, un plus haut depuis plus de deux mois, tandis que le gouvernement a annoncé la suspension des vols en provenance du Brésil, du Chili et du Mexique.

- Nouveau record au Brésil, avec 3.650 morts en 24h

Le Brésil a annoncé vendredi un nouveau record de morts du coronavirus en 24 heures, avec 3.650 décès, trois jours seulement après avoir franchi le seuil des 3.000 personnes tuées par une épidémie hors de contrôle.

- Plus de 2,7 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,76 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles vendredi dans la matinée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 548.052 morts, devant le Brésil (307.112), le Mexique (200.211), l'Inde (160.949) et le Royaume-Uni (126.445).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

