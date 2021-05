Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vers une levée des brevets sur les vaccins -

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils étaient favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, une prise de position exceptionnelle à l'heure où les pays pauvres manquent cruellement des précieuses doses, seules armes contre la pandémie qui poursuit ses ravages, notamment en Inde.

Si le patron de l'OMS a salué une "décision historique", la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique (IFPMA) a de son côté jugé "décevante" cette décision. "Une suspension est la réponse simple mais fausse à un problème complexe", affirme dans un communiqué le lobby pharmaceutique.

- Pfizer efficace à plus de 95%, selon une étude -

Le vaccin Pfizer/BioNTech est efficace à plus de 95% contre le Covid-19, mais le niveau d'efficacité baisse nettement quand la personne ne reçoit qu'une seule des deux doses, selon une étude menée en Israël, la plus grande jamais réalisée en vie réelle.

Publiée dans la revue médicale The Lancet, ses auteurs - des scientifiques de Pfizer et du gouvernement israélien - relèvent qu'en Israël, pays champion du monde de la vaccination, cette dernière "a été le moteur principal du déclin des infections au Covid-19".

- Inde: 6,7 milliards de dollars pour la santé -

La Banque centrale de l'Inde est montée au créneau mercredi pour aider à contrer la deuxième vague de Covid-19 qui ravage le pays en annonçant 6,7 milliards de dollars de prêts bon marché au secteur de la santé.

- G7: distribution plus solidaire des vaccins -

Exhortés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à la solidarité face à la pandémie, les pays riches du G7 ont discuté mercredi à Londres des moyens d'augmenter leur assistance financière ou de partager leurs doses excédentaires pour aider les Etats pauvres.

- "Guerre chimique" -

"Les militaires savent ce qu'est une guerre chimique, bactériologique. Est-ce que nous ne sommes pas dans une nouvelle guerre? Et quel est le pays qui a vu son PIB augmenter le plus?", a interrogé le président brésilien Jair Bolsonaro lors d'une cérémonie officielle à Brasilia, insinuant que le virus du Covid-19 avait été créé en "laboratoire" par la Chine.

Le président Bolsonaro n'a pas cité nommément la Chine, mais le pays asiatique, d'où est parti la pandémie, est le seul membre du G20 à avoir connu une croissance en 2020 (+2,3%).

- L'Egypte renforce ses mesures pour la fin du ramadan -

L'Egypte a annoncé un renforcement de ses mesures de lutte contre le coronavirus à l'approche de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr qui va marquer la semaine prochaine la fin du mois de jeûne du ramadan.

Le pays arabe le plus peuplé, avec quelque 101 millions d'habitants, a décidé de fermer ses cafés, centres commerciaux et restaurants à 21H00 à partir de jeudi et jusqu'au 21 mai.

- Confinement partiel à Kuala Lumpur -

La Malaisie, confrontée à une nouvelle hausse des cas de coronavirus, va renforcer les restrictions dans sa capitale où seuls les commerces essentiels seront autorisés à ouvrir et les restaurants seront fermés.

Le confinement partiel à Kuala Lumpur, qui doit en principe durer du 7 au 20 mai, a été annoncé au lendemain de la décision des autorités de renforcer les restrictions dans plusieurs régions entourant la capitale.

- Incitations à la vaccination -

La Serbie versera 25 euros à chacun de ses ressortissants déjà vaccinés et à ceux qui se feront vacciner d'ici la fin mai, a annoncé mercredi le président Aleksandar Vucic.

Aux Etats-Unis, les initiatives se multiplient aussi pour convaincre les indécis de se faire vacciner contre le Covid-19.

- Plus de 3,2 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.230.058 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (579.249), devant le Brésil (414.399), l'Inde (226.188), le Mexique (217.740) et le Royaume-Uni (127.543).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

