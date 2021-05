Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Inde: nouveaux records quotidiens -

L'Inde a annoncé jeudi un record de près de 4.000 décès et 412.000 nouveaux cas en 24 heures, portant à plus de 230.000 morts et 21,1 millions de contaminations les bilans depuis le début de la pandémie.

Ce nouveau record fait suite à plusieurs jours de baisse du nombre de cas qui avaient fait espérer que la flambée enregistrée depuis fin mars pourrait s'atténuer.

Le Sri Lanka a fermé jeudi ses frontières avec l'Inde, emboîtant le pas à plusieurs autres voisins du géant d'Asie du Sud-Est.

- ... et confinements en ordre dispersé -

Alors que le gouvernement indien se refuse à ordonner un confinement généralisé, plusieurs régions, dont la capitale New Delhi ainsi que les Etats du Bihar et du Maharashtra, se sont d'elles-mêmes confinées.

Le Premier ministre Pinarayi Vijayan a annoncé jeudi une semaine de confinement dans l'Etat du Kerala (sud-ouest) où de fortes augmentations de contaminations sont signalées, comme au Bengale occidental (est) et dans l'Etat méridional du Karnataka.

- L'UE "prête à discuter" d'une levée des brevets -

L'UE s'est dite jeudi "prête à discuter" d'une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid envisagée par Washington, sujet qui s'invitera au sommet des 27 à Porto vendredi, mais s'est montrée sceptique sur l'efficacité d'une telle mesure pour accélérer la vaccination mondiale.

L'Allemagne, s'est dite également "ouverte à la discussion" et la France, "tout à fait favorable".

L'administration du président américain Joe Biden a annoncé mercredi soutenir la levée des brevets, pour accélérer la production et la distribution des vaccins, précisant que Washington participait "activement" aux négociations menées en ce sens à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

- La France accélère le calendrier vaccinal -

Tous les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès le 10 mai, au lieu du 15, et les doses disponibles en fin de journée seront ouvertes à tous le lendemain "sans limite d'âge", a annoncé jeudi le président français Emmanuel Macron, afin d’accélérer la campagne vaccinale contre le Covid-19.

La vaccination est également ouverte aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies qui leur font courir un "très haut risque de forme grave".

- JO de Tokyo: accord Pfizer-BioNTech et le CIO -

Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé jeudi avoir conclu un protocole d'accord avec le Comité international olympique (CIO) pour fournir des vaccins à destination des sportifs et délégations de tous les pays participant aux Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain.

- L'UE ouvre ses frontières aux Israéliens -

L'Union européenne a ajouté Israël à la liste des pays tiers dont les voyageurs peuvent être admis sur son territoire qu'ils soient vaccinés ou non contre le Covid.

Révisée régulièrement, cette liste se limitait depuis janvier à six pays: l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande. La Chine y figure aussi, à condition d'autoriser de son côté les voyageurs de l'UE, ce qui n'est pas le cas actuellement.

- Nouvelle étape au Danemark -

Au Danemark où la situation épidémiologique est sous contrôle, les cinémas, théâtres, et centres de fitness rouvrent leurs portes jeudi, sur présentation d'un "coronapas", passeport sanitaire certifiant d'un test négatif de moins de 72h, d'une vaccination ou d'une guérison récente du Covid-19.

- Plus de 3,2 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.244.598 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (579.280), devant le Brésil (414.399), l'Inde (230.168), le Mexique (218.007) et le Royaume-Uni (127.570).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

