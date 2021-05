Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Assouplissements en Europe -

A compter du 9 juin, cafés et restaurants en Belgique pourront de nouveau servir leurs clients à l'intérieur, et les salles de spectacles accueillir jusqu'à 200 personnes, a annoncé mardi le Premier ministre belge.

Cafés et restaurants ont pu rouvrir sous certaines conditions leurs terrasses le 8 mai, après presque sept mois de fermeture pour endiguer les deuxième et troisième vagues de la pandémie de coronavirus, mais c'est la première fois qu'une date de réouverture est donnée au secteur du spectacle dans son ensemble.

La France a lancé mardi sa campagne de relance du tourisme, espérant retrouver sa position de leader en termes de fréquentation devant l'Espagne, la Grèce et l'Italie.

Les Pays-Bas ont eux aussi ouvert la porte à de nouveaux assouplissements des mesures contre le Covid à partir du 19 mai si les cas continuent de baisser, avec notamment la réouverture des zoos et un feu vert pour les travailleurs du sexe.

- Le variant indien détecté dans 44 pays (OMS) -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a détecté le variant à l'origine de l'explosion du nombre de cas de covid-19 en Inde dans des dizaines d'autres pays du monde, a-t-elle annoncé mercredi.

Le variant B.1.617, apparu pour la première fois en Inde en octobre, a été détecté dans des séquences versées dans la base de données GISAID "depuis 44 pays dans l'ensemble des six régions de l'OMS", indique l'organisation, ajoutant qu'elle a reçu "des notifications de détection dans cinq autres pays".

- Etude sur les anticorps -

Les anticorps neutralisant le Covid restent dans le sang pendant au moins huit mois après une infection, "indépendamment de la gravité de la maladie, de l'âge des patients ou de la présence d'autres pathologies", selon une étude italienne parue mardi, dans Nature Communications.

- AstraZeneca: nouvelles limitations -

Deux provinces canadiennes, qui représentent la moitié de la population du pays, ont annoncé mardi suspendre la vaccination avec la première dose du sérum anti-Covid d'Astrazeneca, l'Ontario en raison d'une hausse du nombre de thromboses causées par le vaccin et l'Alberta en raison de doutes sur d'éventuelles ruptures d'approvisionnement dans les prochains mois.

Au Brésil, de nombreux Etats, dont ceux de Sao Paulo et Rio de Janeiro, ont annoncé avoir suspendu mardi la vaccination des femmes enceintes avec le vaccin d'AstraZeneca, suivant la recommandation de l'agence régulatrice Anvisa, suite à un "incident".

La Slovaquie a suspendu mardi les vaccinations avec la première dose de l'AstraZeneca, après avoir annoncé qu'elle examinait le cas d'un patient décédé d'un caillot sanguin après avoir reçu ce vaccin.

- "40% des dirigeants" demandent de l'aide à Biden -

Le président américain Joe Biden a affirmé mardi que près de la moitié des dirigeants de la planète l'avaient sollicité pour des vaccins anti-Covid-19, réaffirmant sa promesse d'aide tout en restant évasif sur le calendrier.

"J'ai 40% des dirigeants de la planète qui demandent si on peut les aider", a-t-il dit. "On va essayer", a-t-il ajouté, sans livrer de chiffres ni de calendrier, et en martelant sa volonté de donner la priorité aux Américains.

- Pérou : enquête sur de fausses vaccinations -

Une enquête a été ouverte mardi au Pérou sur un possible marché noir de vaccins après des témoignages et des vidéos montrant du personnel de santé effectuant des injections avec une seringue vide.

Le ministère de la Santé a assuré que des mesures de surveillance et de contrôle allaient être renforcées, appelant la population à la vigilance.

- Près de 3,3 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.306.037 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Après les Etats-Unis (582.791 décès), les pays comptant le plus de morts sont le Brésil (425.540 morts), l'Inde (249.992 morts), le Mexique (219.089 morts) et le Royaume-Uni (127.609 morts).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

