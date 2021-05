Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Japon: état d'urgence étendu à dix semaines des JO -

Le Japon a étendu vendredi l'état d'urgence sanitaire à trois départements supplémentaires face à la recrudescence de la pandémie, à dix semaines de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, ville où l'état d'urgence est déjà appliqué depuis le 25 avril.

L'état d'urgence japonais prévoit des restrictions moins sévères que les stricts confinements instaurés ailleurs dans le monde.

Les organisateurs des JO de Tokyo (23 juillet-8 août) continuent d'assurer que le rendez-vous sportif pourra se dérouler "en toute sécurité".

- Tour de vis à Singapour

Singapour a annoncé vendredi une série de restrictions visant à juguler une récente hausse des cas de Covid-19 dans la cité-Etat.

A partir de dimanche, les restaurants ne pourront plus servir de clients sur place, les rassemblements de plus de deux personnes à l'extérieur seront interdits et les visites à domicile seront limitées à deux convives.

- Royaume-Uni: plan de déconfinement maintenu -

Le gouvernement britannique a confirmé vendredi son plan de déconfinement malgré la poussée préoccupante du variant indien en Angleterre.

Le nombre de cas au Royaume-Uni a grimpé de 520 la semaine dernière à 1.313 cette semaine, selon le ministère de la Santé. La plupart des cas sont concentrés dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Lundi marque une étape sensible du déconfinement avec la reprise du service en salles pour les pubs et restaurants, la réouverture des cinémas et théâtres.

- COP26 en présentiel à Glasgow -

Le sommet sur le climat COP26 devrait se tenir en présentiel en novembre à Glasgow, selon son organisateur Alok Sharma.

"Nous prévoyons (...) un sommet en présentiel, où nous nous assurerons que la sécurité des délégués sera primordiale", a-t-il annoncé.

Initialement prévu pour novembre 2020, le sommet sur le climat COP26 -qui réunira des dirigeants issus de 196 pays, ainsi que des entreprises et experts- a déjà été repoussé en raison de la pandémie.

- Italie: fin de quarantaine pour les touristes de l'UE -

L'Italie a annoncé vendredi la fin de la quarantaine de cinq jours imposée aux voyageurs en provenance des pays de l'UE, afin de relancer son secteur touristique.

Les voyageurs en provenance de l'UE et aussi de la zone Schengen, de Grande-Bretagne et d'Israël munis d'un test négatif ne seront plus soumis, à partir de dimanche, à ce système de mini-quarantaine, selon le ministère de la Santé.

- France: quarantaine pour quatre pays supplémentaires -

Les voyageurs en provenance de quatre pays supplémentaires devront observer à partir de dimanche une quarantaine obligatoire de dix jours à l'arrivée en France.

La restriction s'appliquera au Bahreïn, à la Colombie, au Costa Rica et à l'Uruguay. Les voyageurs de 12 pays sont déjà soumis à cette quarantaine dont le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Argentine et la Turquie.

- Plus de 3,3 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 3,346 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10H00 GMT.

Après les Etats-Unis (584.487 décès), les pays comptant le plus de morts sont le Brésil (430.417), l'Inde (262.317), le Mexique (219.901) et le Royaume-Uni (127.651).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

burs-ot/ber/cac