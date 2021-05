Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Pubs et stades rouvrent au Royaume-Uni -

Le Royaume-Uni a ouvert lundi pubs et restaurants en intérieur, hôtels, musées, salles de spectacles et stades.

Interdites tout l'hiver, les retrouvailles dans les foyers sont de nouveau autorisées (limitées à six personnes ou deux foyers maximum) de même que les vacances à l'étranger. Des poussées récentes du variant indien, à Londres et dans le nord-ouest de l'Angleterre, assombrissent néanmoins ce tableau.

- L'Allemagne va ouvrir la vaccination à tous les adultes -

L'Allemagne va ouvrir, à compter du 7 juin, la vaccination anti-Covid à tous les adultes. "Nous avons convenu de lever le système de priorité le 7 juin", a déclaré le ministre de la Santé, Jens Spahn. Après des débuts poussifs, la campagne vaccinale a atteint en Allemagne un rythme soutenu.

- L'Unicef et l'OMS appelle G7 et UE a donner plus de vaccins -

L'Unicef et l'OMS ont appelé lundi les pays du G7 et de l'UE a accroître leurs dons de doses au système international Covax de distribution de vaccins anti-Covid-19 aux pays défavorisés.

En juin, il manquera approximativement 190 millions de doses au système Covax par rapport aux volumes initialement prévus. "On peut rattraper le retard" si les pays qui le peuvent font les dons, a estimé le docteur Bruce Aylward, chargé du dossier Covax à l'OMS.

Parallèlement, le président américain Joe Biden devait annoncer lundi l'envoi d'ici fin juin de 20 millions de doses supplémentaires vers des pays tiers.

- Ruée des Saoudiens vers Bahreïn après une levée des restrictions -

Fermé depuis mars 2020, le pont-digue de 25 kilomètres qui relie Bahreïn à l'Arabie saoudite, était saturé lundi après la réouverture par Ryad de ses frontières terrestres, maritimes et aériennes, ce qui a entraîné une ruée de vacanciers vers Bahreïn, juste après la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr.

- En plein pic épidémique, l'Inde frappée par un cyclone -

Un cyclone d'une grande violence a frappé lundi l'Inde, entravant les efforts déployés pour lutter contre l'épidémie dévastatrice de Covid-19 qui fait chaque jour plus de 4.000 morts.

A Bombay (ouest), plusieurs centaines de malades du Covid ont été déplacés par les autorités qui craignent des coupures d'électricité dans les hôpitaux saturés.

- Asie du sud-est : restrictions et prévisions en baisse -

Singapour et Taïwan, deux îles jusqu'à présent très peu touchées par la pandémie, ont annoncé la fermeture des écoles après une hausse du nombre de contaminations locales.

Parallèlement, en Thaïlande, une nouvelle vague de Covid-19 plombe le secteur vital du tourisme et oblige le pays à revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour 2021. Ce pays est confronté depuis avril à sa pire flambée épidémique et a enregistré lundi 9.635 cas, un record quotidien.

- Vaccin: résultats cliniques positifs chez Sanofi -

Le laboratoire français a publié des résultats positifs d'un essai clinique sur l'homme sur son principal projet de vaccin contre le Covid-19. Une étude de phase 3, la dernière avant l'autorisation de ce vaccin développé avec le Britannique GSK, devrait démarrer fin mai/début juin. Sanofi lancera la production en parallèle.

- Disneyland Paris rouvre le 17 juin -

Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, rouvrira ses portes le 17 juin. Disneyland Paris était fermé depuis le 30 octobre. Il avait déjà repoussé à plusieurs reprises sa réouverture, initialement prévue le 13 février, puis le 2 avril.

- Près de 3,4 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.381.042 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10h00 GMT.

Après les États-Unis (585.970 décès), les pays les plus touchés sont le Brésil (435.751 morts), l'Inde (274.390 morts), le Mexique (220.433 morts), et le Royaume-Uni (127.679 morts).