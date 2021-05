Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Pfizer et Moderna devraient rester efficaces contre le variant indien

Les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces contre le variant indien du coronavirus, selon des travaux préliminaires menés par des scientifiques américains et rendus publics lundi.

- Au Canada, le général en charge de la vaccination remplacé

La générale Krista Brodie va coordonner la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Canada, en remplacement du général Dany Fortin, qui a été écarté en raison d'une enquête militaire le visant, a annoncé lundi l'agence de santé publique.

- Le seul laboratoire Covid à Gaza sur la touche après un raid israélien

Le seul laboratoire Covid-19 de la bande de Gaza n'était plus en état de mener des tests de dépistage lundi après une frappe israélienne contre la clinique qui l'hébergeait, ont indiqué les autorités locales.

- L'Unicef et l'OMS appellent G7 et UE a donner plus de vaccins

L'Unicef et l'OMS ont appelé lundi les pays du G7 et de l'UE à accroître leurs dons de doses au système international Covax de distribution de vaccins anti-Covid-19 aux pays défavorisés.

En juin, il manquera approximativement 190 millions de doses au système Covax par rapport aux volumes initialement prévus.

Parallèlement, le président américain Joe Biden devait annoncer lundi l'envoi d'ici fin juin de 20 millions de doses supplémentaires vers des pays tiers.

- Pubs et stades rouvrent au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a ouvert lundi pubs et restaurants en intérieur, hôtels, musées, salles de spectacles et stades.

Interdites tout l'hiver, les retrouvailles dans les foyers sont de nouveau autorisées (limitées à six personnes ou deux foyers maximum) de même que les vacances à l'étranger. Des poussées récentes du variant indien, à Londres et dans le nord-ouest de l'Angleterre, assombrissent néanmoins ce tableau.

- L'économie du Japon se contracte de 1,3% au 1er trimestre en raison de la pandémie

Le produit intérieur brut (PIB) du Japon s'est replié de 1,3% sur la période janvier-mars par rapport au trimestre précédent, selon des données préliminaires officielles publiées mardi, reflétant l'impact économique de la recrudescence du coronavirus dans le pays.

- Cluster au club argentin River Plate avant le match contre Santa Fe

Le club argentin de River Plate a enregistré six nouveaux cas de Covid-19 qui s'ajoutent aux 15 déjà existants et risque de ne pas disposer de suffisamment de joueurs pour affronter l'équipe colombienne Independiente Santa Fe mercredi dans le cadre de la Copa Libertadores.

- En proie au Covid, l'Inde frappée par un cyclone

Un cyclone d'une grande violence a frappé lundi l'Inde, entravant les efforts déployés pour lutter contre l'épidémie dévastatrice de Covid-19 qui fait chaque jour plus de 4.000 morts.

- Vaccin: résultats cliniques positifs chez Sanofi

Le laboratoire français a publié des résultats positifs d'un essai clinique sur l'homme sur son principal projet de vaccin contre le Covid-19. Une étude de phase 3, la dernière avant l'autorisation de ce vaccin développé avec le Britannique GSK, devrait démarrer fin mai/début juin. Sanofi lancera la production en parallèle.

- L'Allemagne va ouvrir la vaccination à tous les adultes

L'Allemagne va ouvrir, à compter du 7 juin, la vaccination anti-Covid à tous les adultes. Après des débuts poussifs, la campagne vaccinale a atteint en Allemagne un rythme soutenu.

- Disneyland Paris rouvre le 17 juin

Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, rouvrira ses portes le 17 juin. Disneyland Paris était fermé depuis le 30 octobre. Il avait déjà repoussé à plusieurs reprises sa réouverture, initialement prévue le 13 février, puis le 2 avril.

- Près de 3,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.381.042 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10h00 GMT.

Après les États-Unis (586.330 décès), les pays les plus touchés sont le Brésil (436.537), l'Inde (274.390), le Mexique (220.433), et le Royaume-Uni (127.679).

