Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 1,5 milliard de doses administrées -

Plus d'un milliard et demi de doses de vaccin anti-Covid ont été administrées dans le monde, six mois après le début des premières campagnes de vaccination, selon un comptage de l'AFP, mardi à 15h30 GMT.

Près de 60% de ce total ont été administrés dans trois pays: la Chine (421,9 millions), les Etats-Unis (274,4 millions) et l'Inde (184,4 millions). Mais rapporté à la population, c'est Israël qui mène la danse avec près de six Israéliens sur dix complètement vaccinés.

- Négociations sur un pass sanitaire européen -

Les négociations sur le certificat sanitaire européen reprennent mardi soir entre les eurodéputés et les représentants des Etats membres, et le temps presse pour rapprocher les points de vue sur ce pass qui doit être opérationnel avant la fin juin. Il s'agit de faciliter la libre circulation au sein de l'UE pendant la saison touristique estivale.

- Aéroports parisiens inquiets -

Le patron du gestionnaire des aéroports parisiens, Augustin de Romanet, s'est dit inquiet mardi d'une possible "apocalypse de temps d'attente" à la descente des avions cet été, vu la multiplication des contrôles dus à la situation sanitaire.

- Vaccin GSK-Medicago: résultats intermédiaires positifs -

Le laboratoire britannique GSK et la société biopharmaceutique canadienne Medicago ont annoncé mardi des résultats positifs intermédiaires d'un essai clinique de phase 2 pour leur candidat-vaccin contre le Covid-19.

GSK développe un autre candidat-vaccin avec le laboratoire français Sanofi, qui a publié lundi des résultats positifs d'un essai clinique après un revers qui avait occasionné plusieurs mois de retard.

- AstraZeneca abandonné en Autriche -

L'Autriche va cesser d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca, évoquant les problèmes de livraison et sa mauvaise réputation, dans le sillage de la Norvège et du Danemark qui avaient eux invoqué les risques rares mais graves de complications.

- Bilans/vaccins: changement de politique en Tanzanie -

Un comité d'experts, installé par la nouvelle présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, recommande la reprise de la publication de chiffres officiels sur la propagation du Covid-19 dans le pays, après plus d'un an d'interruption et préconise de proposer des vaccins aux travailleurs de première ligne et aux personnes vulnérables.

L'ancien président John Magufuli, soudainement décédé le 18 mars, refusait d'imposer des mesures pour endiguer la maladie, dont il minimisait la présence et la gravité.

- Eurostar échappe à la faillite -

La compagnie transmanche Eurostar filiale, à 55% de la SNCF, a conclu un accord de financement de 250 millions de livres (290 millions d'euros) avec ses actionnaires et ses banques, lui permettant d'échapper à une faillite imminente.

L'entreprise a perdu presque tous ses passagers depuis un an et n'a pas bénéficié d'aides directes ou de prêts garantis par les Etats.

- Des médecins réclament l'annulation des JO -

Une association japonaise regroupant près de 6.000 médecins a appelé mardi à l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo, qui risquent selon eux d'aggraver encore la situation sanitaire déjà précaire dans le pays.

- Près de 3,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.391.849 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10h00 GMT.

Après les États-Unis (586.359 décès), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (436.537), l'Inde (278.719), le Mexique (220.493), et le Royaume-Uni (127.684).

Le nombre de morts quotidiens du Covid-19 aux Etats-Unis - 546 par jour en moyenne sur une semaine - est au plus bas depuis mars 2020, selon les autorités sanitaires américaines.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

