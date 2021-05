Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'UE rouvre ses portes -

Les représentants des Etats membres de l'Union européenne se sont mis d'accord mercredi pour permettre l'entrée dans l'UE aux voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins autorisés au niveau européen.

Les ambassadeurs des 27 ont également décidé d'instaurer un mécanisme d'urgence coordonné afin de suspendre rapidement les arrivées d'un pays tiers en cas de détérioration de la situation sanitaire.

- La France retrouve un début de normalité -

Des terrasses de bars et restaurants animées, des visiteurs dans les musées, des spectateurs dans les cinémas et les théâtres: la France, privée de loisirs depuis plus de six mois, a retrouvé un début de normalité mercredi.

Si le couvre-feu reste en vigueur, il est désormais repoussé de deux heures (à 21H00 locales) tandis que commerces "non essentiels" ont rouvert, avec des normes strictes de fréquentation.

Le président français Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex ont pris un très médiatique café en terrasse pour illustrer, selon les mots du chef de l'Etat, "un petit moment de liberté retrouvée".

- Autriche: restos et lieux culturels rouverts -

Le retour à la vie normale va encore plus loin en Autriche, où restaurants, hôtels et lieux de culture ont rouvert totalement mercredi.

A condition toutefois de présenter un test négatif, une attestation de vaccination ou bien un certificat de guérison à l'entrée des différents lieux.

- New York se démasque un peu -

A compter de ce mercredi les personnes vaccinées peuvent ne plus porter le masque dans l'Etat de New York, même en intérieur.

- Nouveaux records en Inde et Malaisie -

L'Inde a enregistré un nouveau record de 4.529 décès dus au Covid-19 en 24 heures, toujours sous l'effet d'une violente deuxième vague épidémique, tandis que le nombre de nouvelles contaminations tendait à diminuer.

L'épidémie continue également à progresser en Malaisie où le système de santé est sous tension. Plus de 6.000 nouveaux cas ont été recencés mercredi.

- Taïwan: niveau d'alerte relevé -

Taïwan a relevé à 3 le niveau de son alerte sanitaire en raison d'une flambée des contaminations, synonyme notamment de port du masque obligatoire à l'extérieur, fermeture des salles de spectacles, bibliothèques et installations sportives.

Quelque 267 nouvelles contaminations locales ont été recensées mercredi, portant le total sur cinq jours à plus de 1.200.

- Dépistage canin prometteur -

La capacité des chiens à détecter le virus du Covid-19 dans la sueur humaine donne des résultats "très prometteurs", selon une étude française dont les conclusions sont publiées mercredi.

L'étude compare deux méthodes de dépistage: le test de référence RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé et le test olfactif canin, expliquent ses initiateurs.

- Espoir déçu avec la colchicine -

La colchicine, médicament dans lequel des scientifiques canadiens plaçaient de grands espoirs en janvier, n'est pas efficace chez les malades du Covid-19 hospitalisés, selon les conclusions du vaste essai clinique britannique Recovery.

- Salon du tourisme en présentiel -

Environ 50.000 professionnels du tourisme venus de 55 pays ont commencé à se réunir mercredi à Madrid au salon Fitur, l'un des plus importants au monde pour le secteur, et le premier en Europe à avoir fait le pari d'une réunion en présentiel malgré la pandémie.

- Plus de 3,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.406.803 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi.

Après les Etats-Unis (587.219), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (439.050), l'Inde (283.248), le Mexique (220.746), et le Royaume-Uni (127.691).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

