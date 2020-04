Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus de 60.000 morts -

Le nombre des cas de contamination par le nouveau coronavirus dépasse 1,16 million, parmi lesquels 63.437 décès, dans 190 pays et territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP samedi à 19H00 GMT à partir de sources officielles.

L'Europe est le continent le plus durement touché (plus de 45.000 décès). L’Italie (15.362) et l’Espagne (11.744) sont les pays au monde comptant le plus de morts. La France dénombre 7.560 décès.

- GB: décès d'un enfant de 5 ans -

Le Royaume-Uni a enregistré un nouveau record de 708 morts en une journée, dont un enfant de 5 ans, considéré comme la plus jeune victime dans le pays. En tout, 4.313 personnes sont décédées dans les hôpitaux.

- New York appelle à l'aide -

Le maire de New York a lancé un appel à la mobilisation générale des personnels médicaux, estimant avoir besoin de l'aide de 45.000 professionnels supplémentaires.

L'Etat de New York, épicentre du nouveau coronavirus aux Etats-Unis, a annoncé 630 nouveaux décès en une journée, son pire bilan sur 24 heures.

Les États-Unis comptent 8.098 décès.

- Note d'espoir en Italie -

Le nombre d'hospitalisations en soins intensifs a diminué pour la première fois en Italie, a annoncé la protection civile.

C'est une "nouvelle importante parce que cela permet à nos hôpitaux de respirer. C'est la première fois que ce chiffre est en baisse depuis que nous gérons cette urgence".

- La moitié de l'humanité confinée -

Au moins 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, sont appelées ou contraintes à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans plus de 90 pays ou territoires, selon un comptage de l'AFP.

L'Espagne va prolonger le confinement jusqu'au 25 avril, et la Grèce l'étendre jusqu'au 27 avril.

- Masques -

La France a commandé près de deux milliards de masques en Chine, tout en renforçant la capacité de production nationale.

Les autorités sanitaires encouragent désormais la population à porter des "masques alternatifs" en tissu.

Selon le spécialiste américain Anthony Fauci, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche, il ne fait plus guère de doute que le nouveau coronavirus est transmis par voie aérienne quand "les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu'ils éternuent ou toussent".

- Essais cliniques -

Un essai clinique consistant à transfuser du plasma sanguin de personnes guéries vers des "patients en phase aiguë de la maladie" démarrera le 7 avril en France.

Un autre essai clinique consistant à administrer à dix malades une solution issue du sang d'un ver marin aux propriétés oxygénantes va pouvoir démarrer en France.

- Hommage aux morts en Chine -

Recueillement solennel, drapeaux en berne, distractions annulées: la Chine a observé une journée de deuil national en hommage aux plus de 3.300 personnes officiellement mortes du Covid-19.

- Pouvoirs exceptionnels en Tunisie -

Le Parlement tunisien a adopté un texte renforçant les pouvoirs du Premier ministre, qui pourra légiférer directement durant deux mois.

- Reports -

Après Disney qui a annoncé reporter de plusieurs mois la sortie de plusieurs de ses super-productions Marvel, les Emirats arabes unis ont demandé le report d'un an de l'Exposition universelle de 2020 prévue en octobre.

- Pas de départs en vacances en France -

En France, un "dispositif exceptionnel" de 160.000 policiers et gendarmes a été mis en place pour empêcher les départs en vacances et faire respecter le confinement.

