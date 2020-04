Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a contaminé plus de 2 millions de personnes dans le monde.

- Port du masque -

Les Polonais sont désormais obligés de se couvrir le nez et la bouche dans l'espace public, avec un masque ou un foulard.

L'Etat de New York va prendre un décret obligeant ses près de 20 millions d'habitants à se couvrir le visage à l'extérieur, dans les situations où respecter la distance règlementaire est impossible, comme les transports en commun, a prévenu son gouverneur.

- Marchés de rue à Wuhan -

Les marchés de rue ont rouvert à Wuhan, malgré une réputation sulfureuse qui leur vaut des appels à la fermeture depuis l'étranger, quatre mois après l'apparition du Covid-19 dans la cité du centre de la Chine.

- Plus de 90.000 morts en Europe -

Plus de 2.083.820 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de 137.500 décès, selon un comptage AFP jeudi à 11H00 GMT à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis paient le plus lourd tribut, avec 30.985 décès pour 639.644 cas.

L'Europe a passé jeudi le seuil des 90.000 morts, soit plus de 65% des décès dans le monde. Les pays les plus touchés y sont l'Italie (avec 21.645 morts), l'Espagne (19.130), la France (17.167) et le Royaume-Uni (12.868).

Ce continent, qui compte près d'un million de cas, reste "dans l'oeil de cyclone" en dépit de "signes encourageants" observés dans certains pays, a estimé la branche Europe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

- Décès de Luis Sepulveda -

L'écrivain chilien engagé Luis Sepulveda, 70 ans, auteur du best-seller "Le vieux qui lisait des romans d'amour", est décédé en Espagne du Covid-19.

- Amazon ferme ses sites français -

Le groupe Amazon ferme ses sites français après une décision judiciaire l'enjoignant de limiter son activité de livraison dans l'attente d'une évaluation des risques face au coronavirus. La date de réouverture est encore "inconnue", selon la direction.

- Porte-avion touché -

Plus d'un tiers des marins du porte-avions français Charles de Gaulle ont été testés positifs au Covid-19 depuis son retour anticipé en France dimanche, selon un bilan provisoire.

- Plus de 4,4 milliards de confinés -

Plus de 4,4 milliards de personnes, soit près de 57% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles, selon un comptage réalisé jeudi à partir d'une base de données de l'AFP. Près de 110 pays ou territoires sont concernés.

Le gouvernement britannique s'apprête à annoncer une prolongation du confinement décrété le 23 mars.

Le gouvernement japonais a étendu l'état d'urgence à l'ensemble de l'archipel nippon. Cela permet aux autorités régionales de recommander aux habitants de restreindre leurs déplacements au maximum et d'inciter certains commerces à fermer temporairement.

Le Sénégal a prolongé jusqu'au 31 mai la suspension de tous les vols au départ et à destination de son territoire.

- 18 tués au Nigeria -

Les forces de sécurité nigérianes ont tué 18 personnes accusées de ne pas avoir respecté les mesures de confinement, selon un décompte de la commission nationale des droits de l'Homme.

- "Bombes sanitaires" -

En Grèce, l'ONG Jesuit Refugee Service (JRS) a appelé l'Europe à se "réveiller" face aux "bombes sanitaires" que constituent les camps de migrants à l'heure du coronavirus, et à transformer "des paquebots de croisière en centres d'accueil pour les réfugiés".

- Japan Expo reportée -

La 21e édition de Japan Expo, le plus important festival européen dédié à la culture et aux loisirs japonais, qui devait se dérouler à Paris du 2 au 5 juillet, est reportée en 2021.

